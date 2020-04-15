دراسة تؤكد أن مكيفات الهواء على انتشار فيروس كورونا

أشارت دراسة لعشر حالات إصابة بالفيروس التاجي كورونا من ثلاث عائلات تناولوا الطعام في نفس المطعم في جنوب الصين إلى أن مكيفات الهواء ساعدت على انتقال القطرات المحمله بالعدوى بين الطاولات، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص في مكان واحد بعدوى كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post أكد تقرير البحث أن تدفق الهواء القوي من مكيف الهواء يمكن أن ينشر قطرات الرذاذ المحملة بالعدوى بين ثلاثة طاولات في مكان واحد.

وأكد تقرير البحث بمركز قوانغتشو للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يجب على المطاعم زيادة المساحة بين الطاولات وتحسين التهوية للحد من خطر الإصابة.

وكشفت الدراسة التي أجريت على 10 أشخاص من ثلاث عائلات أصيبوا بفيروس كورونا أن السبب في ذلك شخص يحمل الفيروس عاد من مدينة ووهان الى مدينة قوانغتشو وذهب لتناول طعام في مطعم مع عائلته وقال التقرير إن عائلتين أخريين جلستا على طاولات مجاورة ، بينهما حوالي متر واحد وتداخل في وقت تناول الطعام لمدة ساعة تقريبًا.

ظهرت الأعراض على المريض الأول حمى وسعال في وقت لاحق من ذلك اليوم وذهب إلى المستشفى، في غضون أسبوعين ، أصيب أربعة أفراد آخرين من أسرتهم وثلاثة أفراد من الأسرة الثانية واثنان من الأسرة الثالثة بمرض فيروس كورونا، بعد تحقيق مفصل ، وجد أن المصدر الوحيد المعروف للتعرض للعائلتين الثانية والثالثة كان المريض الأول في المطعم.

وتقول الدراسة إن الفيروس التاجي يمكنه السفر لمسافة تصل إلى "المسافة الآمنة" الرسمية، وأوضح التقرير البحثى "من فحصنا لمسارات انتقال العدوى المحتملة خلصنا إلى أن السبب الأكثر احتمالا لانتشار المرض هو انتقال القطرات، والاستنتاج من ذلك أن كانت التهوية المكيفة هي السبب وراء انتقال القطرات كان العامل الرئيسي للعدوى هو اتجاه تدفق الهواء .

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من جانب أخر حذرت وزارة الصحة الروسية، من استخدام مكيفات الهواء في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" لعملها على سهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" يجب استبعاد تشغيل مكيفات الهواء لأنها بالفعل تزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص".

ونصحت وزارة الصحة الروسية باستخدام وسائل التهوية التقليدية، والابتعاد في الوقت الحاضر عن استخدام مكيفات الهواء، وذلك وفق "سبوتينك

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