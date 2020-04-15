تعرف على أهم 6 فيروسات تاجية جديدة في الخفافيش تنتمي إلى كورونا

اكتشف العلماء 6 فيروسات تاجية جديدة في الخفافيش في ميانمار بجنوب شرق آسيا، ويقال إن الفيروسات تنتمي إلى نفس عائلة فيروس SARS-CoV2 الذي يسبب COVID-19، ولكنها لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوباء الحالى وراثيًا.

وتم العثور على الفيروسات الجديدة في ثلاثة أنواع مختلفة من الخفافيش: الخفاش الأصفر الآسيوي الكبير، والخفاش ذو الذيل المجعد، والخفافيش الدائرية المتوسطة ذو الأنف، وكلهم من عائلة Hipposideridae، التى توجد فى بنجلاديش وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند وفيتنام.

ويلاحظ الفريق الطبى وفقا لتقرير موقع "الديلى ميل"، أنه سيكون من الضروري إجراء دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان للفيروسات التاجية المكتشفة حديثًا "لديها القدرة على الانتقال عبر الأنواع الحيوانية المختفة، وذلك لفهم المخاطر على صحة الإنسان بشكل أفضل".

تصدرت COVID-19 عناوين الأخبار لأول مرة في ووهان، الصين ديسمبر 2019 ، ومنذ ذلك الحين أصابت كل بلد في العالم تقريبًا، وحتى اليوم ، هناك أكثر من 2 مليون حالة مؤكدة وتجاوز عدد القتلى 120000.

وتم إجراء أحدث الباحثين من قبل برنامج الصحة العالمية في مؤسسة سميثسونيان البحثية الأمريكية، والذي يأملون أن يساعد الخبراء على فهم تنوع الفيروسات التاجية في الخفافيش وإبلاغ الجهود العالمية لاكتشاف الأمراض المعدية، التي قد تهدد الصحة العامة والوقاية منها والتصدي لها، لا سيما في ضوء جائحة COVID-19 المستمر".

وقال مارك فاليتوتو، الطبيب البيطري السابق في الحياة البرية في برنامج الصحة العالمية التابع لمعهد سميثسونيان والمؤلف الرئيسي للدراسة ، في بيان: "إن الأوبئة الفيروسية تذكرنا بمدى ارتباط صحة الإنسان بصحة الحياة البرية والبيئة".

"في جميع أنحاء العالم، يتفاعل البشر مع الحياة البرية بوتيرة متزايدة، لذا كلما فهمنا أكثر عن هذه الفيروسات في الحيوانات - ما يسمح لها بالتحور وكيف تنتشر إلى أنواع أخرى - كان بإمكاننا تقليل إمكاناتها الوبائية بشكل أفضل".

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جمع الفريق عينات من اللعاب والبراز من 11 نوعًا مختلفًا من الخفافيش في أجزاء من ميانمار، وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا على الحدود مع بنجلاديش والهند، وإجمالاً، تم جمع أكثر من 750 عينة من مايو 2016 حتى أغسطس 2018.

ثم تم اختبار العينات ومقارنتها بالفيروسات التاجية المعروفة الأخرى ما أدى إلى وجود 6 أخرى جديدة، فيما تم العثور على واحد أيضًا في أجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا، ولكن لم يسبق له مثيل في ميانمار.

وفقًا لـ LiveScience، تم إعطاء الفيروسات التاجية الستة أسماء جديدة: PREDICT-CoV-90 (الموجود في الخفاش الأصفر الآسيوي الكبير)، وPREDICT-CoV-47 وPREDICT-CoV-82 (موجود في الخفاش ذي الذيل المجعد) و PREDICT-CoV-92 و-93 و-96، التي تم العثور عليها في الخفاش ذو الأنف .



قالت سوزان موراي، مديرة برنامج الصحة العالمية في سميثسونيان والمؤلفة المشاركة للدراسة: "قد لا تشكل العديد من الفيروسات التاجية خطرًا على الناس، ولكن عندما نحدد هذه الأمراض في وقت مبكر في الحيوانات، يكون لدينا قيمة فرصة للتحقيق في التهديد المحتمل.

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