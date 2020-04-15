كيف يمكن للأهل المساعدة في عدم فقدان أطفالهم للتعليم الأساسي خلال مرحلة الطفولة المبكرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - تسعى جميع الأمهات لتقديم أفضل ما يمكن لأطفالهن، في جميع جوانب الحياة، مع النصائح المتعارضة في كثير من الأحيان ما يؤدي إلى المزيد من الأسئلة، بدلاً من الإجابات. يهتم الأهل في التغذية والرياضة والالتحاق بالمدرسة، لكن القليل منهم يدرك تمامًا أهمية وجود أساس عاطفي راسخ لمساعدة أطفالهم على النجاح في المستقبل.

التعلم الاجتماعي العاطفي



في حين أنه لا يوجد إنكار لأهمية مهارات القراءة والكتابة والحساب، أظهرت دراسات حديثة أنّ التعلم الاجتماعي العاطفي هو في الواقع بالأهمية نفسها، إذا لم يكن أكثر أهمية للأطفال. المنهج الاجتماعي العاطفي يعلم الأطفال التعرف إلى مشاعرهم وعواطفهم وفهمها، وكذلك تمييز مشاعر الآخرين والتعاطف معهم. عند النظر إلى التفاعلات التي نقوم بها كل يوم والطيف الواسع من المشاعر التي نشعر بها، يصبح من السهل فهم الدور المهم للمنهج الاجتماعي العاطفي للأطفال خلال مرحلة النمو المبكرة. تقدّم هذه المهارات الاجتماعية والعاطفية أساساً يحتاجه كل الأطفال للنمو الصحي وللنجاح في المستقبل في كل من المدرسة والحياة.

برنامج "أهلاً سمسم" الجديد، من مبتكري "افتح يا سمسم" وبرامج "سِسمي ستريت" Sesame Street المَحبوبة حول العالم، يقوم بتعليم الأطفال هذه المهارات بطريقة ممتعة. بمساعدة شخصيات الدُّمى المألوفة مثل إلمو وكعكي وقرقور، والشخصيات الجديدة مثل بسمة وجاد ومعزوزة، يعلّم البرنامج الأطفال استراتيجيات التوجيه الذاتي العاطفية التي تُساعد في التعامل مع المشاعر الشائعة، مثل الخوف والغضب والإحباط والاهتمام (تم تقديمها بطريقة ممتعة سيحبها الأطفال).

كيف يمكنكم كأهل المساعدة في ضمان عدم فقدان أطفالكم للتعليم الأساسي خلال مرحلة الطفولة المبكرة؟

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فريق من المستشارين



ويتبع البرنامج إطار تعليمي مثبَت من خلال التعاون المكثف مع فريق من المستشارين المحليين، الذين تمتد خبرتهم في مجالات تشمل اللغة وتنمية الأطفال والصحة العقلية. وقدمت لجنة خبراء موقرة بمراقبة ومراجعة محتوى البرنامج واللغة لِضمان الحدّ الأعلى من الفاعلية. تمّ إنتاج "أهلاً سمسم" على يد فريق من الكتّاب والمنتجين والفنانين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو ذو صلة ثقافية وتم تصميمه خِصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



محتوى ترفيهي



يسعى البرنامج لإشراك الأطفال وجذب انتباههم للتفاعل من خلال محتوى ترفيهي، تقدمه شخصيّات ممتعة تساعد الأطفال وتعلمهم كيفية التعامل مع مشاعرهم، من خلال استراتيجيات مثل التنفس من البطن والعدّ إلى خمسة والتعبير عن طريق الفنّ.

مثلاً "أغنية التنفس من البطن" هي أغنية ممتعة جداً ويمكن استخدامها في العديد من المواقف، مثل أنْ تصبح جزءاً من الروتين الصباحي للعائلة ليغنوها سويًا في طريقهم إلى المدرسة، وهو الوقت الذي عادةً ما يشعر فيه الأطفال بالتوتر حول يومهم.

يمكن للأهل المساعدة في تطوير مهارات التعليم الاجتماعي العاطفي الأساسية لأطفالهم من خلال مشاركة أطفالهم المرح بمشاهدة البرنامج الذي يُعرض يوميًا على MBC3 الساعة 13:30 بتوقيت السعودية. ويمكن أيضاً مشاهدة الحلقات على صفحة "أهلاً سمسم" على "يوتيوب".