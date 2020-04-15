تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان ،اليوم ، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (910) وأربع وفيات.
وأكدت الوزارة أن حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء مائة وإحدى وثلاثين (131) حالة.
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