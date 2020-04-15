روسيا تسجل 3388 إصابة جديدة بفيروس كوروناك

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3388 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 28 حالة الوفاة . وأوضح مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 24.490 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 198 حالة وفاة . قد يهمك أيضا: بلجيكا تسجل 2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل اليوم 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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