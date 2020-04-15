الصحة الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله. وأوضحت الكيلة في الإيجاز الصحفي اليوم , حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم ، أن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس. قد يهمك أيضا: بلجيكا تسجل 2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل اليوم 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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