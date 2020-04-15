بلجيكا تسجل 2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2454 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 283 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيانها اليوم ، إن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 33573 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 4440 حالة وفاة .
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