لبنان تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي ، عن ارتفاع العدد الإجمالي إلى 658 إصابة ، دون تسجيل أي حالة وفاة ، لافتة إلى أن عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة المُنصرمة بلغ 771 فحصًا للمقيمين و170 للوافدين.

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