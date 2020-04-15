رجل يفقد زوجته بعد وفاة طفلتهما قبل أيام بفيروس كورونا

على بعد أيام من وفاة طفلتها التي تمنتها من العالم، توفت فاطمة الحطاب مصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى العزل الصحي، حيث سبقت ذلك بوصية كتبتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة :”حين أتوفى سامحوني واستروا عيوبي”.

فاطمة الاسم المشترك للطفلة والام المتوفين بالفيروس نفسه، حارمين الأب منهما في غضون أيام، كتب على صفحته قائلا:”وراكي وراكي ان شاء الله، ربنا يرحمك يازوجتي العزيزة”.

وفاة رضيعة بكورونا بعد ساعات من ولادتها لأبوين حاملين للفيروس بمستشفى الحجر في العجمي

توفيت رضيعة داخل مستشفى العجمى للحجر الصحي، عقب ولادتها بساعات قليلة من سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، والمحجوزة داخل مستشفى العجمى للحجر الصحى، وجاءت الوفاة نتيجة عدم اكتمال نمو الطفلة.

وشهدت مستشفى العجمي للحجر الصحى غرب الإسكندرية، الثلاثاء، أول حالة ولادة لطفلة تدعى فاطمة، من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” داخل المستشفى، وتأتي تلك الواقعة كثاني حالة ولادة في مصر لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وترأس الدكتور وائل سعيد، استشاري النساء والتوليد بالإسكندرية، الفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة القيصرية للسيدة المصابة بفيروس كورونا بمستشفي العجمي للحجر الصحى، حيث تم إجراء جراحة عاجلة بداخل العناية المركزة بالمستشفى، في وجود الدكتور هيثم المليجي، استشاري العناية وفريقه الطبي، في محاولة لإنقاذ حياة الجنين.

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واتبع الفريق الطبي لمستشفى العجمى للحجر الصحى، كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية، حيث ارتدى بدلات العزل الصفراء اللون، وطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية في إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع التزامه بمعايير مكافحة العدوى وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

وحجز مستشفى العجمى للحجر الصحي، الأم وهى في الأسبوع الـ27 من الحمل، حيث كانت تعاني من التهاب رئوي حاد جراء إصابتها بفيرس كورونا المستجد، وموضوعة على جهاز التنفس الصناعي، ونجح الدكتور وائل سعيد، في إخراج الجنين في مدة تقدر بـ3 دقائق، في ظروف صعبة، حيث احتاجت الحالة الصحية الحرجة للأم بإجراء الجراحة في العناية المركزة في ظروف بالغة الصعوبة، بدون إضاءة كافية.

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