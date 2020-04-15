نسف الدهون وتحسين المزاج برجيم السعادة 

يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة باختيار الاطعمة الصحية واعتماد نظام حياتي خال من العادات السيئة والضارة الى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي ما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً و3 مرات اسبوعياً. ومن الممكن استعادة الرشاقة ايضاً عن طريق اتباع بعض انواع الحميات السهلة والموقتة. ومن هذه الحميات رجيم السعادة الذي لا يساعد على نسف الدهون فقط، بل يعمل على تحسين المزاج ايضاً بحسب نوع الشعور السيئ الذي يتم اختباره لأسباب مختلفة خلال النهار.

انواع رجيم السعادة



يساعد هذا الرجيم على نسف الدهون وخسارة الوزن وعلى التخلص من المشاعر السلبية مثل التوتر والاكتئاب والانزعاج المفاجئ. ويمكن اتباعه بطرق مختلفة بحسب نوع تلك المشاعر.

التوتر



من اجل التخلص من التوتر يجب ان تضاف الى روتين الحياة اليومية هذه الاصناف.

- الكاكاو والقليل من الشوكولا الغني به والذي يحتوي على نسبة مرتفعة من المغنيزيوم.

- حبوب الفطور، الفواكه الجافة، البقوليات.

- الخبز الكامل.

- الجوز واللوز.

- ويجب تجنب تناول كميات كبيرة من القهوة والشاي لأن هذا يحد من امتصاص الجهاز الهضمي للمغنيزيوم.

الاحباط



يمكن الشعور احياناً بالاحباط وعدم الرضى لأسباب مختلفة وهو ما يمكن التخلص منه من خلال الطعام الصحي ايضاً.

- كمية معتدلة من اللحم الاحمر ولحم الدجاج لاحتوائه على مادة الفينيلالانين المحسنة للمعنويات.

- كميات معتدلة من منتجات الحليب.

- بذور القمح، الصويا.

- السمك.

- البيض.

- الجوز.

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الاكتئاب

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يمكن ان ينتج هذا الشعور عن نقص في نسبة الاحماض الدهنية أوميغا 3 و6. ولهذا من الضروري تعويض النقص عن طريق بعض اصناف الطعام.

- الاوميغا 3. زيت الكولزا، الجوز، بذور الكتان أو الصويا، الاسماك التي تحتوي على الدهون الصحية مثل التونا والسلمون والسردين والماكريل.

- الاوميغا 6. البيض، الزبدة، زيت بذور العنب، بذور دوار الشمس، الذرة، السمسم، زيت الزيتون، البندق، بذور الكوسى.

اكتئاب الشتاء



من اجل نسف الدهون وتحسين المزاج في هذه الحالة من الضروري تعويض النقص في الفتيامين D وتناول اطعمة غنية بالفيتامين C.

- تناول حبتين او 3 حبات من الفاكهة الغنية بالفيتامين C وخصوصاً البرتقال والكيوي والفليفلة الصفراء والخس المجعد.

- وللحصول على الكمية الكافية من الفيتامين D يجب تناول الاسماك التي تحتوي على الدهون الصحية مثل السلمون والماكريل اضافة الى البيض ومنتجات الحليب.

نوبات البكاء



لا يتمكن بعض الاشخاص من السيطرة على انفعالاتهم وهذا ما يدفعهم الى البكاء في الكثير من الاوقات. ومن اجل منع ذلك وخسارة الوزن في الوقت نفسه يجب تناول اطعمة تحتوي على التريبتوفان وهو حمض اميني يسبب النقص فيه الشعور بالقلق والرغبة في البكاء.

- البروتينات الموجودة في اللحوم وبعض انواع الاسماك مثل سمك الراهب وسمك القد.

- البيض، منتجات الحليب، البقوليات، الارز الكامل، الصويا.

- اللوز وجوز الهند.

- الموز.

الارهاق المفاجئ



يتم احياناً الشعور بالارهاق والانزعاج المفاجئ وبعدم القدرة على التركيز في فترة ما قبل الظهر او عند الساعة الخامسة بعد الظهر وهذا يعني انه يجب تعويض النقص في الكربوهيدرات. ولهذا يجب اختيار الاطعمة التي تحتوي على السكريات بطيئة الهضم مثل الارز، البطاطا، المعكرونة، القمح. فتناولها بكميات معتدلة يعمل على تعديل المزاج والحد من الشعور بالارهاق كما على نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة والحفاظ على قوام رشيق وصحي.



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