أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات، أن هناك عدة عوامل ساعدت في سرعة شفاء مرضى كورونا في الإمارات، مؤكدة أن الدولة لها خطة استباقية للتعامل مع الأزمات.

وقالت خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات: "لاحظنا من خلال أغلب الحالات البسيطة التي تشافت في الدولة، وخاصةً من خلال سرعة تعافيها اتباعها عدد من السلوكيات الصحية اليومية، مثل القيام بالأنشطة الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي، وتقوية الجهاز المناعي، والمحافظة على الوزن المثالي".

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وأضافت أن "الممارسات الصحية تساعد في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، وبالتالي تساهم في تسريع عملية التعافي من المرض، فضلا عن الإيجابية والتفاؤل".

ولفتت الحوسني إلى أهمية ننصح بأهمية الكشف الدوري لدرجات الحرارة في المنزل، وعلى جميع أفراد الأسرة، وتوجه كل من يعاني من ارتفاع في درجة حرارته بضرورة التواصل مع أقرب مركز أو مستشفى للكشف، أو الذهاب إلى مراكز الفحص من خلال المركبات المنتشرة في كل إمارات الدولة.

كما أكدت على أهمية تغطية الأنف والفم، سواءً بارتداء الكمامات الطبية أو الورقية أو القماشية أو أي غطاء أو لثام، وهو إجراء مهم ويجب إتباعه طوال الوقت لكل فرد يخرج من منزله.