العين الإخباريةالأربعاء 2020/4/15 04:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تسجيل 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 15 حالة جديدة من المرض الوبائي.
وقالت الوزارة البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها أجرت 72647 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن، موضحة أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 1001 حالة، بينها 3 فقط في العناية المركزة.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 7 وفيات بمضاعفات الفيروس، بينما قفز عدد المتعافين من كورونا إلى 663 شخصا حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.