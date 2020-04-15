شكرا لقرائتكم خبر عن هل فكرت في كتابة وصيتك؟ هذا الموقع يساعد في تركها لمن يهمه الأمر بعد الوفاة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتزايد رغبة الكثير في أن يتركون وصية خاصة بهم يحصل عليها أقاربهم أو أصدقائهم بعد وفاته، ومن هنا جاءت فكرة عبدالله على، مؤسس موقع «الوصية» وهو موقع يتيح للشخص ترك وصية خاصة به يحصل عليها من يهمه الأمر بعد وفاته.

يقول عبدالله، أن فكرة الموقع جاءت له بعد إلحاح شخصي بداخله أن يترك وصية خاصة به يقرأها من يهمه الأمر بعد رحليه، وتابع إنه وجد أن هناك الكثير لديهم نفس الرغبة .

وخلال تصريحات تليفزيونية له قال أن الوصية ليست ما يتركه الفرد فقط من ميراث أو أموال وإنما من الممكن ان تكون رسالة أو تحذير أو غيرها على حسب رغبة الفرد، وهنا يؤكد عبدالله أن الموقع هو موقع خدمي في المقام الأول، والأمر لا يقتصر على كبار السن فقط، بل للشباب أيضاً.

وتابع أنه في البداية توجه لشركة مختصة في تأسيس المواقع وكانت المشكلة الأصعب هي كيف سيتم الحفاظ على الخصوصية والآمان لمن يترك وصيته، قائلاً: «بعد الكثير من الحلول تم الوصول إلى إننا نكود الوصية باسم صاحبها وبهذه الطريقة سيكون هناك خصوصية وآمان عالي».

وأكمل حديثه التفكير في الوصية أمر غير حزين، فجميع الأديان السماوية نصت على ترك الوصايا وذلك لتوضيح الكثير من الأمور الخاصة بأموال أو غيرها من الأمور .

ووفقاً للموقع كيف تصل الوصية الخاصة بالشخص المتوفى للشخص الموصي بها؟، يقول الموقع إنه عند تسجيل الوصية الخاصة بالموقع يمكن حينها الإبلاغ بأسماء وأرقام هواتف الاشخاص القريبين منه والموثوقين فيهم بعد الوفاة، ومن ضمن الأسئلة هل يمكن تسجيل وصيتي في فيديو؟، نعم يمكن أن تقوم بتسجيل الوصية لمن تحب من خلال تسجيل فيديو مدته لا تزيد عن 4 دقائق وحفظه في الحساب الخاص بك بالموقع، كما يمكنك أن تقوم بكتابة الوصية كنص أو كصورة، وإذا كنت تريد كتابة الوصية بخط اليد أو كتسجيل صوتي مدته لا تزيد عن 4 دقائق حسب الرغبة.

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