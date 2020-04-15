جدة تحتفل بعيد ميلادها بمفردها بسبب وباء "كورونا" تحصد 9 ملايين مشاهدة

فرض الخوف من تفشى فيروس كورونا قيودا كثيرة على المواطنين حول العالم، وقامت الجدة الإيطالية نورما جريجوريو بعيد ميلادها الـ88 بمفردها اتباعاً للإرشادات الاحترازية للوقاية من كورونا.وظهرت الجدة فى فيديو أنتشر بشكل كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشرته حفيدة نورما عبر حسابها بتطبيق "تيك توك"، وحقق أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وهي تشعل الشموع وأطفأتها بمفردها، متمنية لنفسها عيد ميلاد سعيد.

وكان أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتى تمديد تدابير احتواء وباء كورونا على المستوى الوطني حتى 3 مايو المقبل مؤكدا أنه "يتحمل كل المسؤولية السياسية "عن هذا القرار، حيث قال كونتي أن تمديد حالة الاغلاق "كان خيارا صعبا ولكن ضروريا، حيث لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة الى اليوم، مؤكدا في ذات الوقت امكانية رفعها قبل الثالث من الشهر المقبل اذا توفرت الشروط الصحية، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

و تبدأ إيطاليا مرحلة الخروج من أزمة فيروس كورونا ، ويتم تطبيق المرحلة الثانية من انتشار الوباء وإعادة فتح الانشطة بشكل تدريجى من اليوم 14 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.ويتم إجراء العديد من اختبارات الدم وذلك للبحث عن الأجسام المضادة التى ينتجها الجسم استجابة لفيروس معين ، من خلال استخدام المساحات "الطامبونى" الشهيرة التى يتم استخدامها لتوضيح الإصابة، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وتعتبر الأجسام المضادة التي تبحث عنها هذه الاختبارات هي في الأساس من نوعين:" IgM" (Immunoglobulin M) ، والتي تحدث في غضون حوالي 7 أيام من ظهور الأعراض وتسمح بتأكيد تشخيص العدوى بدقة عالية .

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