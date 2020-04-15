شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبية تبدأ رفع حظر التجوال والصحة العالمية تحذر.. فما هى شروط الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود علامات في بعض البلدان على أن جائحة الفيروس التاجي ربما وصلت إلى القمة، تنظر الحكومات في كيفية رفع قيود الحظر بالنظر إلى الأعمال المعطلة ولكن ما هي الشروط التي يجب على الدول الوفاء بها قبل أن تتمكن من البدء في تخفيف هذه الإجراءات الصارمة بأمان والعودة إلى نوع من الحياة الطبيعية؟

يخشى الخبراء من أن الحكومات ستخضع للضغوط الاقتصادية والاجتماعية لرفع عمليات الحظر قبل الأوان، ويحذرون من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تسمح لـ لفيروس كورونا بالعودة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

عدم التسرع

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "رفع القيود بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى عودة قاتلة".

وقال كريستيان بريشوت، رئيس معهد باستور والرئيس السابق لمعهد البحوث الطبية الوطنية الفرنسي INSERM ، يجب أن نكون "حريصين للغاية" مع فيروس قللت دول كثيرة بالفعل من تقديره.

وقال بريشوت لراديو فرانس انفو: "من غير الواضح مع جائحة بهذا الحجم كيف يمكن أن يعود كل شيء بأعجوبة إلى طبيعته".

الدول الأوروبية تبدأ في رفع حظر التجوال

على الرغم من هذه النصيحة ، لكن في القارة الأكثر تضرراً في أوروبا - حيث توفي أكثر من 78000 شخص بسبب الفيروس - بدأت بالفعل في رفع تدابير الحظر جزئيًا.

وبدت ألمانيا ، التي شهدت انخفاض حالات جديدة وكانت أقل تأثراً بالفعل من بعض جيرانها ، يوم الاثنين في طريقها إلى رفع الحظر على مراحل.

وستسمح النمسا بإعادة فتح الأعمال التجارية الصغيرة بعد عطلة عيد الفصح ، معتقدة أنها سوّت منحنى العدوى بشكل كافٍ.

وستقوم الدنمارك بإعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية اعتبارًا من 15 أبريل، بينما بدأت جمهورية التشيك بالفعل في تخفيف القيود تدريجيًا ، بما في ذلك فتح بعض المتاجر.

وتسير البلدان على خطى الصين، التي خففت من إغلاقها غير المسبوق لمدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس التاجي في ديسمبر ، بعد أن بدا أن الإجراءات الصارمة قد أثمرت.

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وفي أماكن أخرى من أوروبا ، ليس هناك إشارات على أن الحظر سيخفف، حيث اجتازت بريطانيا المرحلة الفادحة التي بلغت 10 آلاف حالة وفاة في نهاية الأسبوع ، في حين يتوقع أن تمدد فرنسا فترة إغلاقها لعدة أسابيع على الأقل.

وقال مدير الخدمات الصحية الوطنية في فرنسا جيروم سالومون إن انخفاضًا طفيفًا بدأ بالنسبة للحالات التى تحتاج دخول العناية المركزة.

كما يبدو أن الدولتين الأكثر تضرراً في القارة ، إيطاليا وإسبانيا ، قد انخفضت معدلات الوفيات اليومية فيهما تدريجياً.

ولكن بعد هذه الفترة المدمرة ، لم تتخل أي من الدولتين عن حذرها – لكن مددت إيطاليا إجراءات الحجر الصحى الخاصة بها حتى 3 مايو ، بينما فعلت إسبانيا نفس الشيء حتى 25 أبريل. ومددت أيرلندا والبرتغال وبلجيكا إجراءاتها أيضًا.

الاسترخاء التدريجي من منتصف مايو؟

قال أنطوان فلاهولت ، أخصائي الصحة العامة وعلم الأوبئة في جامعة جنيف ، "عندما نصل إلى قمة الهضبة ، يجب علينا رفع إجراءات الحظر التي ساعدت على تجنب الازدحام الشديد في المستشفيات".وقال لقناة (فرانس 2) "يجب أن يحدث ذلك فقط" عندما نرى تراجعا.

وقال الباحث بريشوت إنه "يأمل أن نبدأ من منتصف شهر مايو في حالة تباطؤ" مما سيسمح "بتخفيف تدريجي" للقيود.

وقال جان فرانسوا دلفريسي ، الذي يقود مجلس علم الفيروسات التاجي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية ، "لن ننتقل من الأسود إلى الأبيض، ولكن من الأسود إلى الرمادي ، مع استمرار الحظر".

ثلاث شروط

وقال دلفريسي إن هناك عدة شروط مسبقة لرفع إجراءات الحبس.

أولاً: يجب أن يكون هناك انخفاض ثابت في عدد حالات كورونا COVID-19 في العناية المركزة.

وهذا من شأنه أن يمنح العاملين الصحيين المنهكين فترة راحة مطلوبة بشدة ويسمح للمستشفيات بإعادة تخزين المعدات والإمدادات.

ثانياً: يجب أن يكون قد انخفض إلى أقل من واحد ، مقارنة بـ 3 شخص في بداية تفشي المرض.

وثالثاً وأخيرًا: يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من الأقنعة لحماية السكان والاختبارات لمراقبة انتشار الفيروس عن كثب.

وقال دلفريسي، على سبيل المثال في فرنسا ، ستحتاج قدرة الفحص إلى زيادة من الاختبارات الحالية البالغ عددها 30 ألفًا إلى 100000 أو حتى 150000 يوميًا بحلول نهاية أبريل.