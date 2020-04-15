طرق علاج غثيان الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 01:47 مساءً - هو شعور تتعرض له معظم النساء في فترة الحمل... ورغم أنه أكثر أعراض الحمل شيوعاً، وأولى العلامات التي تبشر بقدوم المولود إلا أنه يصبح إحساساً مزعجاً لحدوثه فجأة دون سابق إنذار، ولأنه يؤثر في قدرة المرأة على القيام بمهامها اليومية المختلفة، وهو يصيب 70 في المائة من الحوامل...عن أسباب الغثيان الكثيرة وطرق العلاج يحدثنا الدكتور عبد الحميد السبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد بالجامعة

المعلومات

الأسباب الحقيقية لغثيان الحامل لم تعرف بعد، لكن هناك علاقة بين غثيان الحامل وارتفاع نسبة هرمون الحمل الموجه للغدد التناسلية المشيمائية، وقد يكون الغثيان بسبب ارتفاع هرمون الأستروجين أثناء الحمل، وربما كانت المرأة تعاني من الغثيان كرد فعل من الجسم؛ لشعوره بالتعب والتوتر العام.

يحدث غثيان الحامل في الثلث الأول من الحمل، ويزول بحلول الأسبوع السادس عشر أو الأسبوع العشرين من الحمل. وقد يستمر عدة شهور، ويعتبر من أكثر أعراض الحمل شيوعاً، ولا مضاعفات من الغثيان على الجنين أو الحامل، ويرتبط بوقف الدورة الشهرية وبعض آلام الثدي والتعب العام والوحم، وكثيراً ما يأتي منفرداً دون قيء.والمعدة الحساسة لها دخل أيضاً؛ فقد يصعب عليها التكيف مع التغيرات التي تطرأ على الجسم أثناء الحمل، فتسبب لها معاناة من الغثيان

ولكن لا تقلقي فهناك بعض العادات اليومية يمكنك بها التحكم في الغثيان خاصة إذا كان متقطعاً وغير متكرر، أما إذا تفاقم وأصبح متكرراً جداً خلال اليوم الواحد فعليك استشارة الطبيب.

أسباب غثيان الحامل...كثيرة

قد يكون بسبب معاناة من الغثيان والقيء قبل الحمل، أو بسبب الإصابة بدوار الحركة أو الشقيقة، وربما يأتي الغثيان نتيجة استنشاق الحامل لروائح مزعجة، أو تذوق نكهات معينة، أو كان بسبب الأثر الجانبي لتناول حبوب منع الحمل المحتوية على الأستروجين قبل الحمل.

وقد يكون بسبب معاناة من الغثيان في حمل سابق، أو وجود تاريخ عائلي للمعاناة من الغثيان، أو للحمل بتوأمين، أو بسبب السمنة والتعرض للتوتر والقلق، وإن زاد الغثيان بشكل شديد فيرجع هذا إلى: قلة كمية البول، لون البول الغامق، أو لعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل.

ومن الأسباب أيضاً: الشعور بالدوخة والتعب عند الوقوف أو للتسارع في نبضات القلب، أو تقيؤ الدم. ولكن الخوف من تعرض المريء للجروح، أو ظهور جروح في بطانة المريء، وإنجاب أطفال يعانون من نقص الوزن عن الحد الطبيعي.

طرق طبيعية لعلاج الغثيان

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هناك إجراءات منزلية وعلاجات طبيعية، أولها تجنب الأطعمة والروائح التي تعمل على تحفيز الشعور بالغثيان، والحرص على توفير قطع من البسكويت المالح بالقرب من السرير، وتناول قطعتين منها قبل النهوض من السرير؛ مما يقلل من حدوث الغثيان.

تناولي وجبات صغيرة وزيادة عددها وتوزيعها خلال اليوم، بدلاً من ثلاث وجبات، واحرصي على شرب الماء بين الوجبات، واشربي القليل أثناء الوجبات، ولا مانع من تناول الوجبات الخفيفة الطاقة مثل الأرز الأبيض والتوست بدلاً من الأطعمة الغنية بالمواد الدسمة.

لا تخافي من مص الحلوى السكرية الصلبة، واهتمي بتهوية الغرفة بشكل جيد...مع الخروج لبعض الوقت لاستنشاق الهواء المنعش مما يقلل من حدوث الغثيان، ولا تغفلي عن ممارسة تمارين الاسترخاء، ومحاولة الاستلقاء بين الحين والحين، مع أخذ قسط واف من الراحة عند الشعور بالتعب.

حاولي استنشاق الزنجبيل والليمون، أو تناوله مشروباً مما يساعد على تخفيف أعراض الغثيان، واحذري تناول مكملات غذائية تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد إلا بإذن الطبيب؛ إذ إنها تؤدي إلى الغثيان، كما أن فيتامين بـ6 يحسن الحالة ويخفف من الشعور بالغثيان والتقيؤ.

ويمكنك تناول الإفطار في السرير قبل النهوض؛ لأن المشي والحركة في المنزل يحفزان الشعور بالغثيان، أو تناولي أي شيء بسيط قبل النهوض، واجعلي وجبتك مشتملة على أطعمة مملحة دون أفراط، فهي تكبح الشعور بالغثيان، وتحبس القليل من الماء في الجسم ما يبقيك رطبة.

علاجات أخرى...للغثيان

تناولي فيتامينات الحمل قبل النوم؛ حتى لا تسبب لك غثياناً، واشغلي نفسك بالحديث مع زوجك أو صديقاتك وأنت تتناولين طعامك، وأكثري فيه من البروتين، واشربي شوربة الدجاج، وفي الحالات الشديدة يصف لك لطبيب أدوية مضادة للهستامين عن طريق الفم، أو على شكل حقن أو تحاميل شرجية.

عشبة الزنجبيل تحد من الغثيان، وتعمل على استعادة المعدة لتوازنها الحمضي...تناوليها مشروباً فاتراً محلى بالعسل مع بسكويت، أو زنجبيل أخضر واشربيه دافئاً بين الوجبات، أو خذي من بودرة الزنجبيل ملعقة صغيرة يومياً كل صباح، أو حلوى الزنجبيل... وخذيها معك لأماكن العمل أو خارج المنزل.

اشربي الزنجبيل قبل قيامك من الفراش، كما أن تناول الموز مفيد فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لتوازن المعدة والحد من الغثيان، واحرصي على أن تحتوي الوجبة على عنصر الكربوهيدرات كالبسكويت أو الأرز أو الخبز، مع زيادة في استهلاك الأطعمة المالحة...بحدود... والابتعاد عن الحارة المليئة بالتوابل أو المليئة بالدهون.