العين الإخباريةالأربعاء 2020/4/15 02:05 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إيران، الأربعاء، ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 4777 شخصا، بحسب التلفزيون الرسمي.
وأضاف المتحدث أن 94 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد المصابين 76389 شخصا في إيران، البلد الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
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