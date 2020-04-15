سجلت دولة الكويت، الأربعاء، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1405 حالات.





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وقال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، د.عبدالله السند، في المؤتمر اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن الحالات المرتبطة بالمخالطة للمصابين بالفيروس بلغ عددها 43 حالة، أما حالات قيد التقصي الوبائي فبلغ عددها 7 حالات.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 206 حالات كانت قد أصيبت بالمرض، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الكويتي في وقت سابق شفاء 30 حالة جديدة.

وبالنسبة لإجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فبلغ 31 حالة، وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 1196 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 3 حالات.