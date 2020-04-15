أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنها سجلت الأربعاء ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة تجاوز 5 آلاف بعد انخفاض استمر 6 أيام، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 177 ألفا و633 حالة.

كما سجلت الوزارة 523 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، في تراجع عن العدد المسجل الثلاثاء.

وفي المجموع توفي 18 ألفا و579 شخصا بالمرض في اسبانيا، ثالث بلد متضرر بالوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.