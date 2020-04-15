الحب في الرعاية المركزة وصورة ملهمة بعد 50 عامًا

تمكَّن زوجان مسنان من الاحتفال بذكرى زواجهما الـ50، رغم وجودهما في وحدة العناية المركزة، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونشرت وسائل إعلام محلية في إيطاليا صورا تظهر جانكارلو "73 عاما"، وزوجته ساندرا "71 عاما"، وهما يمسكان بيديهما في احتفال بسيط باليوبيل الذهبي لارتباطهما في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا.وقالت الممرضة في المستشفى، روبرتا فيريتي، إنها علمت بحلول ذكرى زواج المسنين، وسعت مع آخرين من طاقم المستشفى لتنظيم الحفل البسيط في شكله، والكبير في معناه، وأضافت فيريتي أن الزوجة كانت تبكي كثيرا، بسبب قلقها على زوجها، وكشفت كيف بقي يحبها بعد مرور كل هذه السنوات على زفافهما.

ولم يستغرق الاحتفال الصغير سوى 10 دقائق فقط، ويمكن مشاهدة طاقم المستشفى يرتدي ملابس واقية من الفيروس وهو يحيط بالزوجين، ويصنعون أشكال قلوب الحب بأيديهم، وبحسب الممرضة فيريتي فقد أعد الفريق الطبي 50 شمعة وضعها فوق كعكة صغيرة، ولكن في مكان بعيد حفاظا على حياة الزوجين، وقالت رئيسة وحدة العناية المركزة، لوسيسانا كولا إن هذه الدقائق القليلة فقط تساوي كل التضحيات التي بذلها الفريق خلال هذه الأيام العصيبة.

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