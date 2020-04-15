فتاة تُداعب كلبها الكسول بـ"لعبة فيتش" والأخير يرفض بطريقة مُثيرة

يهتم الكثير من الناس بتربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، ويعتنون بها بصورة كبيرة، لأنهم يشعرون أنها تكون مصدرا لسعادتهم في كثير من الأحيان، وتعد الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة، التي تشارك أصحابها في جانب من حياتهم الترفيهية، خاصة عندما يتعلق الأمر بلعبة إلقاء الأشياء، وجعل الكلاب تحضرها في زمن قياسي.

وتحتاج تلك اللعبة التي تعرف بـ"لعبة فيتش" إلى كلب نشيط يستطيع إحضار الأشياء بسرعة كبيرة بعدما يقوم صاحب الكلب بإلقائها؛ لكن فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يظهر ما وصفته بلعبة بين فتاة وكلب كسول.

ويظهر الفيديو، الفتاة وهي تدفع كرة صغيرة باتجاه الكلب المستلقي على الأرض، لكن الأخير لا يسارع في دفع الكرة مرة ثانية، وينتظر لحظات ثم يحركها بطريقة تشير إلى شعوره بالكسل.وتتكرر تلك المحاولات أكثر من مرة، وفي النهاية يقوم الكلب بوضع الكرة في فمه، وكأنه يريد أن ينهي هذه اللعبة، لأنه لا يشعر بالحاجة إلى اللعب في ذلك الوقت

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