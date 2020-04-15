فتاة بريطانية تتقمَّص كل يوم شخصية إحدى أميرات ديزني للتخلّص مِن الروتين والملل

حاولت إيزابيل بوروز، البالغة من العمر 22 عاماً وعاشقة أفلام ديزني، أن تتخلص من الروتين والملل الذي تشعر به خلال فترة العزل المنزلي، من خلال ارتداء ملابس شخصية ديزني المختلفة كل يوم، وذلك بتحويل ملابسها للشخصيات المفضلة لها من أميرات ديزني. أثبتت إيزابيل من خلال تجربتها أن ملابس ديزني ليست باهظة الثمن أو معقدة، ويمكن تصميمها من ملابس المتوفرة بالخزانة، واستطاعت حتى الآن تصميم ملابس بعض الشخصيات مثل إيزابيل ماري بوبينز وكريولا وأرييل وملابس لبيتر بان وجون دارلينج، أليس في بلاد العجائب، الأميرة وتيوج الضفدع، والجميلة والوحش، وفقاً لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

أشارت إلى إنها فكرت فى تصميم ملابس شخصيات ديزني، للتخلص من الشعور بالملل خلال فترة العزل المنزلي، ولتتقن تصميم الملابس، حرصت على مشاهدة أفلام ديزني قبل تصميم ملابس الشخصيات.

وأشارت إيزابيل، من فيلبام، غرب ساسكس، إلى إنها تعلمت تصميم الملابس، يدوياً، فى المنزل، وإنها تجد خلال تصميم ملابس شخصيات ديزني فرصة للهروب من الواقع، لذلك تظل تصمم هذه الملابس حتى تنتهى من تنفيذ جميع الشخصيات، ماعدا شخصية رابونزيل التى تتجنبها لأنها تعيش في قرية تسمى "كورونا"، وهى تريد من عملها رسم البسمة على وجوه الناس وليس تذكيرهم بالوباء.

وأكدت إيزابيل أنها تفضل مشاهدة جميع أفلام ديزنى لكن الفيلم المفضل لديها والذي تتابعه بشغف دائم هو فيلم "الجميلة والوحش " الذى تفضل شخصياته وخاصة شخصية بطلة الفيلم، تلك الفتاة المتمردة على التقاليد والتي ضحت من أجل إنقاذ والدها من يد الوحش، وأشارت إيزابيل إلى إن شخصية البطلة ساعدتها على أن تكون قوية ومستقلة في حياتها.

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