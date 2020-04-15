تغريم إيطالية خرجت للتنزه في شوارع روما مع سلحفاتها الصغيرة

تحفظت السلطات الإيطالية، على امرأة في الـ60 من العمر، خرجت للتنزه في شوارع "روما، مع سلحفاتها الصغيرة، وغرمتها 400 يورو، لقيامها بالخروج دون مسوغ مشروع في تحد لتدابير الحجر المنزلي المفروضة لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وأفاد المكتب الإعلامي لقوات الدرك الإيطالية (كارابينيري) في بيان، أن المرأة التي كانت "تتنزه مشياً مع سلحفاتها"، قدمت تبريراً "فريداً" أكدت فيه أنها خرجت من المنزل "للترويح عن السلحفاة"، حيث أوضح عنصر الدرك نونزيو كاربونه في اتصال مع وكالة "فرانس برس" أن هذا التبرير لم يقنع عناصر دورية الدرك، الذين سطّروا مخالفة بقيمة 400 يورو في حق المرأة.

وسجلت إيطاليا عدداً قياسياً من الغرامات في يوم الاثنين، الذي كان يوم عطلة في البلاد. فمن أصل 252 ألفاً و148 عملية للشرطة، أفضت 16 ألفاً و545 عملية إلى غرامات على خلفية مخالفة القيود المفروضة على التنقلات، أي بارتفاع نسبته 20.2% مقارنةً مع الأحد الذي كان يصادف عيد الفصح (13756) .

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