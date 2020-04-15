شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخلايا "B" فى الدم التى تحميك من العدوى الفيروسية والبكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلية B ، أوالتى تسمى أيضًا الخلايا اللمفاوية B وتعد نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالعدوى، فعند تعرضها لأي خلل لا يستطيع الجسم محاربة البكتريا والفيروسات، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذه الخلية وفقا لموقع " verywellhealth".

وأوضح التقرير، أن هذه الخلية تنشأ من الخلايا الجذعية المكونة للدم الموجودة داخل النخاع العظمي، وهي تعد جسر قوي لتقوية الجهاز المناعي وجعله قادر علي محاربة العدوى والفيروسات.

وتتكون الخلية "B"، من نوعان رئيسيان من الخلايا الليمفاوية وهما:

-الخلايا التائية.

-الخلايا البائية.

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فعند إجراء الخضوع لاختبار صورة الدم الكاملة والتي يطلق عليها " CBC "، يكشف النسب المئوية لخلايا الدم،والخلايا الليمفاوية ويطلق عليها خلايا T والتي تساهم بإخراج خلايا B .

ماذا تفعل خلايا B في جسمك؟..تقوم هذا النوع من الخلايا إلي عدم تقبل أي عدوي فيروسية أو بكترية، فتقوم الخلايا البائية إلي الخلايا البلازما تصنع سد قوي أمام أي عدوي، ويطلق عليها الأجسام المضادة تدافع عن الجسم في محاربة الفيروسات والبكتريا، وقتله.

وأشار التقرير، أن خلايا "B" تعمل علي تقوية الجهاز المناعي المسئول عن حماية الجسم من العدوى.

وأضاف التقرير، أن خلايا "B" تتجول في الجسم عن طريق الدم وتستقر في الطحال أو العقد اللمفاوية أو النخاع العظمي، وتقوم بإنتاج الأجسام المضادة لحماية الجسم بكميات كبيرة جدا من أعداد الأجسام المضادة التي تصل إلي 10000 جسم مضاد في الثانية، والهدف هو محاربة الفيروسات والبكتريا.