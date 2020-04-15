شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ١٠٠ متعافى من كورونا بكوريا الجنوبية لديهم نتائج إيجابية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت كوريا الجنوبية أن ما لا يقل عن 116 شخصًا تم إعلان شفائهم في البداية من الفيروس التاجي الجديد، قد ثبتت إصابتهم مرة أخرى.

جاء ذلك في الوقت الذي اقترح فيه المسؤولون أنهم سينظرون قريبًا في تخفيف التوصيات الصارمة التي تهدف إلى منع تفشي الأمراض الجديدة ، بينما تجاوزت عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في جميع أنحاء العالم مليوني حالة .



اعادة اصابة مرضى كورويا مرة اخرى بكورونا

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، أبلغت كوريا الجنوبية عن 25 حالة جديدة فقط بشكل عام يومأوا من أمس الاثنين، لكن أثار ارتفاع عدد المرضى "المعاد إصابتهم" مخاوف حيث تسعى البلاد للقضاء على العدوى.

لا يزال المسؤولون يحققون في سبب الانتكاسة للإعادة الإصابات، و لكن جيونج إيون كيونج ، مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، قال إن الفيروس ربما أعيد تنشيطه بدلاً من إعادة إصابة المرضى.

وقال خبراء آخرون إن الاختبارات المعيبة قد تلعب دورًا ، أو قد تبقى بقايا الفيروس في أنظمة المرضى ولكنها ليست معدية أو خطرة على المضيف أو غيرهم.

قال مسؤول في سيول لرويترز، إن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال 600 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورون إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء في أول شحنة من هذا النوع بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقد دعت كوريا الجنوبية السكان إلى اتباع إبعاد اجتماعي صارم حتى 19 أبريل على الأقل ، ولكن مع انخفاض الحالات وتحسن الطقس ، هناك عدد متزايد من الناس ينتهكون المبادئ التوجيهية، وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ، يوجد في البلاد أكثر من 10000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ، وقد سجلت 217 حالة وفاة.

وفقًا لـ Li QinGyuan ، مدير الوقاية من الالتهاب الرئوي وعلاجه في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية في بكين ، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid-19 يطورون جسمًا مضادًا للحماية، ولكن ليس من الواضح إلى متى تستمر الحماية.

وقال لي لموقع يو إس إيه توداي: " في بعض الأفراد ، لا يمكن للجسم المضاد أن يدوم طويلاً". "بالنسبة لكثير من المرضى الذين تم شفاؤهم ، هناك احتمال للانتكاسة."

هذا يعني أن الأشخاص الذين تعافوا في البداية هم أكثر عرضة للانتكاس بدلاً من الإصابة مرة أخرى بالفيروس.

وفقًا لإحدى الدراسات ، يمكن للأشخاص المصابين بعدوى خفيفة اختبار نتائج إيجابية للفيروس عن طريق مسحات الحلق "لأيام وحتى أسابيع بعد مرضهم".