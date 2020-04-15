شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد ..اعرف الوقت المناسب اللى لازم تغسل فيه إيدك عشان تحميها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية من أهم طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التى نصحت بها منظمة الصحة العالمية منذ انتشار الفيروس، ولكن يخطئ الكثيرون فى الطريقة الصحيحة لغسل اليدين والأوقات التى يجب فيها غسل اليدين ، وحسب ما ذكره موقع fsai فأن الأوقات المناسبة لغسل اليدين هى:

1: ينصح بغسل اليدين بعد السعال أو العطس سواء كان فى منديل أو غيره وذلك للتأكد من عدم انتشار الرذاذ على اليدين.

2:قبل وبعد بدأ العمل وذلك لأنك تتعامل مع أجهزة وأسطح كثيرة فيجب غسل يديك دائما قبل بداية عملك للتأكد من عدم انتقال العدوى لأى شخص.

3:قبل وبعد تناول الطعام، فلا بد أن تتأكد من نظافة يديك جيدا قبل تناول الطعام لعدم انتقال العدوى والفيروسات، كما ينصح بغسلها جيدا بعد الاكل للـاكد من نظافة يديك .

Advertisements

4:ينصح ربات المنزل بغسل اليدين جيدا قبل تحضير الطعام وبعده، فقد تنتقل العدوى عن طريق اليدين والتلامس.

5:بعد استخدام المرحاض يجب غسل اليدين جيدا بالمياه والصابون لعدم انتشار الفيروسات والجراثيم وانتقاله لشخص أخر.

6:بعد التعامل أو لمس النقود لأنها من أكثر الطرق التى تنقل فيروس كورونا، لذلك يجب غسل يديك جيدا بعد ملامسة النقود.

بشكل عام يجب عليك غسل يديك باستمرار لتجنب التلوثات والامراض ،وأن أبرز وسيلة لغسل اليدين والتأكد من نظافتها هو استخدام المياه والصابون والمياه الدافئة وغسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية