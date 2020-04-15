شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض ضعف الجهاز المناعي وأهم المشروبات لتقويته والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020

على الرغم من اتباع الإحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد 19 (Covid-19) مثل غسل اليدين جيدا والحرص على التباعد الإجتماعي، إلا أن من المهم أن يكون الجهاز المناعي على كفاءة عالية حتى يتم الوقاية من الفيروسات بشكل عام، ولهذا عند التعرض إلى الضعف في الجهاز المناعي يجب العمل على تقويته بالتغذية السليمة، ولهذا فيما يلي نتعرف إلى أعراض ضعف الجهاز المناعي وفق الأبحاث العلمية، وبناءا على ما نشره موقع pennmedicine ونستعرض أهم المشروبات الطبيعية لتقويته وهذا للوقاية من الأمراض المختلفة.



أعراض ضعف الجهاز المناعي:

التعب والإجهاد:

من يعاني من الضعف في الجهاز المناعي عادة ما يعاني من التعب والإجهاد، وهذا وفق لتقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية وأن الإجهاد المستمر يدل على ضعف إستجابة الجهاز المناعي، والجدير بالذكر أن الإجهاد يساعد على التقليل من الخلايا الليمفاوية بالجسم إضافة الى عدم قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة العدوى المختلفة التى قد يتعرض إليها الجسم ومنها الفيروسات المسببة لنزلات البرد.

الإصابة بالبرد المتكرر:

كثرة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا من الدلائل على الإصابة بالضعف في الجهاز المناعي، وخاصة لمن يعانون من البرد لأكثر من 3 مرات خلال العام.

مشكلات الجهاز الهضمي:

التعرض إلى المشكلات بالجهاز الهضمي بشكل متكرر يكون من أعراض الضعف في الجهاز المناعي، ومن هذه المشكلات التعرض إلى الإسهال أو الإمساك أو الغازات بشكل متكرر، وقد أثبتت الدراسات أن البكتيريا المفيدة دائما ما تتواجد في الأمعاء مما يدعم الجهاز المناعي ويساعد على تقويته.

عدم الشفاء من الجروح سريعا:

إذا كان الجهاز المناعي لديك ضعيف فإنك عندما تصاب بإحدى الجروح فإنها يتم الشفاء منها بشكل بطيء، وهذا يعني أن الجسم يكون بطيء في إرسال الدم المصحوب بالمغذيات إلى الجلد التي تساعد على تجديد خلايا الجلد.

الإصابة بالعدوى المتكررة:

التعرض إلى العدوى المتكررة يكون من علامات الضعف في الجهاز المناعي، وهذا ما أقرته الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو، والتي أوضحت أن من علامات العدوى الدالة على ضعف الجهاز المناعي ما يلي :

الإصابة بالإلتهاب الرئوي مرتين خلال العام.

الإصابة بالإلتهاب في الأذن 4 مرات خلال العام.

المعاناه من الإلتهابات بالجيوب الأنفية 3 مرات خلال العام.

الإحتياج إلى استخدام المضادات الحيوية لأكثر من دورتين خلال العام.

طرق تقوية الجهاز المناعي

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طرق تقوية الجهاز المناعي:

ممارسة الرياضة.

النوم بشكل كاف.

اتباع الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية.

التقليل من التوتر خلال اليوم.

غسل اليدين بشكل مستمر لمدة 20 ثانية.

أخذ جميع اللقاحات في مواعيدها المنضبطة.

العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لرفع المناعة:

تشير الأبحاث أن استهلاك زيت السمك يساعد على التقليل من الإلتهابات ورفع المناعة.

البروتين والأحماض الأمينية الأساسية لها دور مهم في دعم الجهاز المناعي.

فيتامين أ من الفيتامينات الهامة التي تساعد على دعم وظائف الجهاز المناعي والخلايا المخاطية المبطنة للجسم، مما يساعد على إنتاج الأجسام المضادة التي تمنع الإصابة بالعدوى.

فيتامين د مهم جدا لتحفيز الجهاز المناعي والمساعدة على تكوين خلايا الجسم.

فيتامين سي يساعد على دعم قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي لها دور في مقاومة العدوى.

البروبيوتك وهو من انواع البكتيريا الجيدة والتي تساعد على مقاومة الأمراض ورفع الجهاز المناعي.

مشروبات طبيعية لتقوية الجهاز المناعي:

عصير التفاح والبرتقال والجزر: وهو من العصائر التي توفر إلى الجسم فيتامين أ وفيتامين ب6 وفيتامين سي، بالاضافة إلى عنصر البوتاسيوم وحمض الفوليك مما يساعد على حماية الجسم من الأمراض وتقوية الجهاز المناعة لمحاربة العدوى المختلفة.

عصير البرتقال والجريب فروت: مهم لأنه يحتوي على فيتامين سي والذي يساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

عصير المانجو رغم أنه يحتوي على نسبة من الأملاح إلا أنه لديه القدرة على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على الفيتامينات التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف ومحاربة الأمراض والفيروسات.

عصير البنجر من العصائر الطبيعية التي تحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين سي والكالسيوم والحديد وجميعها من العناصر الهامة التي تساعد على تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

عصير الليمون والزنجبيل يساعد على العلاج لنزلات البرد، وهذا لأنه لديه القدرة على محاربة الميكروبات والتخلص منها بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي بشكل جيد.

مشروب العرقسوس من المشروبات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي حيث أنه يحتوي على مضادات الفيروسات والتي تساعد على علاج العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي والتخلص من السعال وهذا لما تم ذكره على موقع webteb.