شكرا لقرائتكم خبر عن لو مضطر تركب مواصلات عامة.. 10 خطوات لحمايه نفسك من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الازدحام والتكدس داخل المواصلات العامة قد يكون طريقة سهلة لتفشى وباء فيروس كورونا نتيجة للاختلاط الكبير من الأشخاص من مستقلي وسائل المواصلات العامة، ولكن هناك بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى.

ما الواجب فعله عند التنقل بالمواصلات العامة:

1- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.

2- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يفضل المشى أو ركوب الدراجة.

3- إذا كنت مضطرا إلى ركوب المواصلات العامة تجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.

4- حافظ على مسافر متر على الأقل بينك وبين الآخرين إذا أمكن.

5- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

6- أفتح نوافذ الحافله كلما كان ذلك ممكنا.

7- إذا شعرت بأعراض ارتفاع درجة الحرارة أو بأى أعراض تعب وإرهاق أثناء الرحلة حاول ابلاغ المسئولين فورا وتعاون معهم في تنفيذ الإجراءات اللازمة.

8- تجنب الحركة الكثيرة في الحافله.

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9- تجنب تناول الطعام في الرحلات القصيرة.

10- لو كنت مضطرا لتناول الطعام تأكد من أن كلا يديك والطعام نظيفين.

ما الواجب فعله عند ركوب الأسانسير

1- لو كان المكان الذى تذهب اليه سواء المنزل أو مكان العمل في طابق منخفض يفضل استخدام السلم.

2- لو كان المنزل أو المكتب في طابق عال تجنب لمس أزرار الأسانسير بصورة مباشرة واحفظ مسافة بينك وبين الآخرين.

3- ضع علبه من المناديل الورقية عن باب المصعد واستخدمها عند الضغط على أزرار الاسانسير وتخلص منها فور الاستخدام في صندوق القمامة.

تأتى هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا نتيجة الاختلاط والازدحام داخل وسائل النقل العامة كالقطارات ومترو الأنفاق والاتوبيسات والتي يرتادها المواطنين بشكل يومى وربما لعدة مرات خلال اليوم.