شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: اللقاح هو أمل البشرية الوحيد للقضاء على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن كورونا فيروس قاتل عشر مرات عن أنفلونزا الخنازير التي أودت بحياة 200 ألف شخص في عام 2009 ، مضيفا "لقاحنا هو أملنا الوحيد"، حيث قتل فيروس كورونا المميت الذي ظهر منذ ديسمبر الماضى قرابة 120 ألف شخص، وأصاب نحو 2 مليون شخص على مستوى العالم.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا كوفيد 19 أصبح أكثر فتكاً من أنفلونزا الخنازير قبل أكثر من عقد من الزمن.

قال في مؤتمر صحفي فى جنيف: "نحن نعلم أن Covid-19 ينتشر بسرعة، ونعلم أنه مميت، أكثر فتكا بعشر مرات من جائحة إنفلونزا 2009".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تم اكتشاف أنفلونزا الخنازير H1N1 لأول مرة في المكسيك في عام 2009 وقتل 18500 شخص.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية، كنسبة مئوية، قتل الفيروس القاتل 6.4 % من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك 12% من البريطانيين و 4 % من أولئك في الولايات المتحدة، ولكن وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، كانت أنفلونزا الخنازير قاتلة بنسبة 1.1 % فقط من المصابين بالعدوى على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة، تم إعلان تفشي إنفلونزا الخنازير وباءً في يونيو 2009 وانتهى في أغسطس 2010.

واتضح أنه لم يكن مميتًا كما كان يُخشى أولاً، وتم انتقاد منظمة الصحة العالمية بسبب المبالغة في رد الفعل، في وقت يقتل فيه وباء الإنفلونزا سنويًا ما بين 250.000 و 500.000 شخص.

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ولكن مع فيروس كورونا Covid-19، قال الدكتور تيدروس أن بعض البلدان تشهد مضاعفة الحالات كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

وحذر من ضرورة رفع قيود الإغلاق ببطء وليس "مرة واحدة" لتجنب عودة ظهور الفيروس مرة أخرى.

وأشار إلى إن القواعد الصارمة لا يمكن تخفيفها إلا إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك القدرة "الكبيرة" على تتبع الاتصال، المستخدمة لتتبع العدوى ومحاولة وقف انتشارها، جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية دومينيك راب إن الحكومة لا تتوقع إجراء تغييرات على إغلاق المملكة المتحدة هذا الأسبوع، بعد ثلاثة أسابيع من فرض القيود، كما رفضت الحكومة مراراً الكشف عن أي تفاصيل حول "استراتيجية الخروج"، على الرغم من استمرار التساؤل حول كيفية وموعد تنفيذها.

رفع التدابير ببطء..

قال الدكتور تيدروس:" أن فيروس كورونا Covid-19 يتسارع بسرعة كبيرة، موضحا أن هذا يعنى أن إجراءات المراقبة يجب أن ترفع ببطء، وبسيطرة، موضحا أنه يتعين على الحكومات النظر في 6 عوامل رئيسية قبل رفع القيود، بما في ذلك وجود أنظمة للكشف عن كل حالة من حالات فيروس كورونا"Covid-19 "، واختبارها وعزلها ومعالجتها، بالإضافة إلى تتبع كل اتصال.



التطعيم هو املنا الوحيد

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه يجب اتخاذ تدابير وقائية في أماكن "أساسية"، مثل العمل والمدارس، وينبغي لقادة العالم ضمان إدارة مخاطر الاستيراد، ويجب على الحكومات ضمان تقليل مخاطر تفشي المرض في بيئات مثل المرافق الصحية ودور التمريض.

أخيرًا، يجب أن يكون هناك التزام بمساعدة المجتمعات على أن تصبح بوعى كامل.