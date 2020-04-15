شكرا لقرائتكم خبر عن الفسيخ مش بيعالج كورونا .. يضعف المناعة ويسبب التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"الفسيخ بيعالج كورونا"، هو ما تداوله الكثيرون فى الفترة الأخيرة كما نصح البعض بالإكثار من تناول الفسيخ فى شم النسيم لمحاربة الوباء العالمى، حيث يعتبر الفسيخ والرنجة من الاكلات الشهيرة فى شم النسيم وعلى الرغم من ذلك تزداد حالات التسمم كل عام فى هذا اليوم بسبب تناول الفسيخ والاسماك المملحة.

وحسب ما ذكره موقع bibalex فأن الفسيخ من الاكلات الشهرية عند المصريين فى شم النسيم، ولكنه يحتوى على بكتيريا وسموم تؤثر على الجهاز العصبى والحبل الشوكى كما انها تتطور وتؤثر على الصدر مما قد يسبب الوفاة نتيجة شلل فى عضلات الجهاز التنفسى اذا لم يتم انقاذ المريض على الفور ووضعه على جهاز تنفس.

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وحسب ما ذكره موقع Canada فأن التسمم الغذائى المتكرر يسبب ضعف الجهاز المناعى وبالتالى فأن تناول الفسيخ قد يعرضك للاصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف المناعة ولا يحميك منها كما قال الكثيرون.

كما يعانى الكثيرون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة الفسيخ وتظهر بعض الأعراض ومنها:الغثيان،جفاف الفم، القئ، ارتفاع الحرارة"، وفى هذه الحالة ينصح المرضى بتناول الأدوية المضادة للبكتيريا والاكثار من شرب المياه، والذهاب للمستشفى فورا فلا بد أن يخضع المريض لغسل معدى فورا مع تناول مضادات السموم حسب حالة المريض.