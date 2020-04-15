شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد الفيروس التاجى مصدر قلق أكبر لمرضى السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أنت أو شخص تحبه مصابًا بداء السكري، فقد لاحظت على الأرجح أن مريض السكري يوجد دائمًا على قوائم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى كورونا. وربما تساءلت عن السبب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws"، فإن الخبر السار هو أن مرضى السكري - من أي نوع - لا يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لكن الأخبار السيئة هي أنه إذا كنت مصابًا به ومصابًا بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض آخر أكثر خطورة.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها 'CDC" في الولايات المتحدة إلى أن 10٪ فقط ممن تم تشخيص إصابتهم بـكورونا مصابون بمرض السكري، وهذا يتعلق بانتشار مرض السكري في عموم سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور روبرت إيكل ، رئيس قسم الطب والعلوم في جمعية السكري الأمريكية ، أن المرض قد يكون أكثر شدة إذا كنت في المستشفى.

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وما هو صحيح في الولايات المتحدة قد يكون صحيحًا أيضًا في أجزاء أخرى من العالم.

فقال دكتور بول ستيوارت ، أستاذ الطب في جامعة ليدز في المملكة المتحدة ، "لا يوجد سبب يجعل مرضى السكري أكثر عرضة للخطر من الإصابة بعدوى COVID-19".

وأشار ستيوارت إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين تم إدخالهم إلى المستشفى يبدو أنهم أكثر عرضة للوفاة بسبب العدوى، وعلى الرغم من أن هذا ينبع مباشرة من الإصابة بالسكري أو عامل آخر غير واضح حتى الآن، لكن قد تكون هذه مجرد وظيفة من العمر ، وليس مرض السكري في حد ذاته".

وأشار إيكل إلى أن بعض البيانات الصينية تشير إلى أن ارتفاع معدل الوفيات لدى مرضى السكري قد يكون في الواقع بسبب أمراض القلب الكامنة.

ولكن حتى يتوفر لدى الباحثين المزيد من البيانات والوقت لتفسير المعلومات ، لن يكون واضحًا ما إذا كان مرض السكري وحده يلعب دورًا في نتائج أكثر خطورة.