شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ماذا تعنى زرقة كف اليد؟ وما هى المضاعفات المترتبة عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض لزرقة كف اليد قد يكون علامة علي وجود مشكلة صحية كامنة، وتعد من الأعراض التي يجب التعرض علي أسبابها، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف أكثر عنها، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هي زرقة كف اليد؟

عند النظر إلي كف اليدي تجده مائل للون الأزرق، وهذا الأمر يتعرض له البعض في حالة نقص نسبة الأكسيجن بالجسم، ويصاحبه أيضا تغير في لون الشفاه والقدمين.

ما هي أسباب الإصابة بزرقة كف اليد؟

هاك العديد من الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بزرقة كف اليد، ومنها:

-نقص نسبة الأكسجين في الجسم والدم.

-التعرض لبرودة طقس شديدة.

-في حالة الإصابة بالإختناق.

-وجود مشكلة صحية في القلب.

-التعرض لمشكلة صحية في الرئة كالإنسداد الرئوي.

-مرضي الربو أيضا يتعرضون لزرقة كف اليد عند تعرضهم للنوبات الربوية.

-الإصابة باضطرابات في الدم كالإنيميا أو نقص كرات الدم الحمراء.

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ما هي أعراض الإصابة بزرقة كف اليد؟

هناك العديد من الأعراض المصاحبة للإصابة بزرقة كف اليد، ومنها:

-الإصابة بألم شديد ويعب تحمله في الصدر.

-التعرض لصعوبة شديدة في التنفس.

-الإرهاق والتعب والخمول.

-بعض الأحيان تتعرض الحالات للإصابة بالإغماء.

-يتسبب زرقة كف اليد، في تورم الذراع.

ما هي المضاعفات الصحية المترتبة علي زرقة كف اليد؟

-التعرض لتعفن الدم بسبب إحتباسه.

-عدم القدرة علي التنفس.

-فشل في القلب.

-قد تتعرض الحالات المصابة إلي الغرغرينا.

ما هو علاج زرقة كف اليد؟

العلاج يعتمد علي السبب، فيجب في البداية التعرف علي السبب المؤدية للإصابة بهذا الأمر، وعلاجه علي الفور، ويتم ذلك بالذها للطبيب، ويعتد العلاج عن بعض الأدوية التي تسمح للدم بالسيلان بالشكل الطبيعي والحد من تجمده.