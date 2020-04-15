شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظل انتشار كورونا.. كيف تحافظ على توازنك النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يمكنك التعامل مع العزل المنزلي؟..سؤال يرغب الكثيرون في الوصول إلي إجابته بسبب الضغوط النفسية التي يتعرض لها الكثيرون بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي، الذي تسبب في حث المواطنين علي البقاء في منازلهم، والحد من التجمعات.

نشرت جريدة " mirror" بعض النصائح الهامة للتقليل من الشعور بالتوتر والقلق والملل خلال الضغوط النفسية والعزل المنزلي بسبب الجائحة، ومنها:

-السيطرة على التوتر والتقليل من القلق، بسبب انتشار الفيروس التاجي كورونا يشعر الكثيرون بالقلق والتوتر والخوف، بسبب صحة أسرنا وأيضا صحتنا، وهذه المشاعر السلبية تعرض االشخص للإجهاد والإرهاق الشديد، وهذا الأمر يتسبب في إصابتنا بضعف شديد في الجهاز المناعي، ويجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

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الحد من الشعور بالتوتر والقلق

-يجب عليك التعلم كيف تدير الإجهاد والإرهاق الشديد الذي نتعرض له، فثبت علميا أن التعرض للإجهاد والتوتر والإرهاق من الأمور التي تضعف القلب، وتعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية، نتيجة لارتفاع بعض الهرمونات بالجسم الخاصة بالإجهاد، ولذا يمكنك تجنب التركيز في الجاحة والتذكر بعض الأشياء الاجابية في حياتك اليومية، فأنت بهذه الطريقة تقلل من حدة الشعور بالإجهاد.

-التركيز علي الأمور الاجابية في الحياة بدلا من السلبية التي تعرضك للتوتر والقلق والخوف، وذلك عن طريق أخذ نفسك ببطيء مع التركيز في الأمور الجيدة التي تمر بها في حياتك، واستذكار أيضا مواقف جيدة.



التوتر والقلق

-اهتم بنوعية الأطعمة التي تجلب لك السعادة، ومنها الموز والشوكولاتة الداكنة، فهي أطعمة تقلل من حدة الشعور بالتوتر والقلق، وتحميك من الإصابة بالأمراض.