شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب التوتر من كورونا فى إصابتك بالصداع ؟نصائح هتعالجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتابع يوميا آخر أخبار الفيروس التاجي كورونا، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الكثير منا للمضاعفات الصحية، بسبب الشعور بالتوتر والقلق الشديد، ومن أبرز الأعراض هي الشعور بالصداع الناتج عن التوتر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز واهم النصائح التي تساهم في التقليل من هذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

أوضح التقرير، أن هناك نوع من أنواع الصداع مرتبط بشعورالشخص بالتوتر والقلق، نعم فعند تعرض الأشخاص للتوتر والضغوط النفسية الشديدة يقوم الجسم بترجمة هذا الأمر بإصابة الشخص بالصداع، ولذا يجب استبدال المشاعر السلبية باجابية للتقليل من هذا العرض المؤلم.

وأشار التقرير، أن الفيم ببعض الممارسات الصحية وتغير العادات اليومية الخاطئة يساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالصداع، وذلك يتم عن طريق، أخذ القسط الكافي من النوم، والذي لا يقل عن 7 إلي 8 ساعات.

Advertisements

وأيضا الاهتمام ينوعية الطعام الصحية، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومن أبرزها طبق السلطة الخضراء، وعليك التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، ومرتفعة السعرات الحرارية، لأنها تزيد من فرص تعرضك للعديد من المضاعفات الصحية، ولا تساعدك في التخلص من الصداع.

وأضاف التقرير، أنه ينصح بالتقليل من الشعور بالتوتر بسبب جائحة كورونا، وذلك عن طريق التقليل من مشاهدة البرامج التي تقدم جميع الأشياء السلبية، التي تزيد من تعرضك للتوتر والقلق، ويمكنك تجنب التفكير عن طريق قراءة كتاب مهم، أو تعلم شيئ جديد.

أوضح التقرير، أن التوتر من أسباب الإصابة بالصداع، وأيضا نقص نسبة الماء في الجسم تعد من أبرز وأهم الأسباب، ولذا عليك تناول مالا يقل عن 2 لتر من الماء يوميا للتخلص من الصداع، وأيضا عليك التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها من أبرز الأسباب.