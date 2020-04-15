شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج التهاب الانف التحسسى فى فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأنف التحسسي أو حمى القش هو رد فعل تحسسي لمسببات الحساسية المحددة، حبوب اللقاح هي أكثر مسببات الحساسية شيوعًا في التهاب الأنف التحسسي الموسمي ويحدث التهاب الانف التحسسى في موسم تغيير الفصول.

ووفقا لموقع healthline تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الأنف التحسسي ما يلي:

العطس، سيلان الأنف، انسداد الأنف، حكة في الأنف، سعال، التهاب في الحلق مؤلم، حكة في العيون، عيون دامعة، الهالات السوداء تحت العينين، صداع متكرر، أعراض من نوع الأكزيما مثل وجود جفاف شديد وحكة في الجلد، قشعريرة، التعب المفرط.

قد تحدث بعض الأعراض ، مثل الصداع والتعب المتكرر ، فقط بعد التعرض لمسببات الحساسية لفترة طويلة والحمى ليست من أعراض حمى القش.

ما الذي يسبب التهاب الأنف التحسسي

عندما يتلامس جسمك مع أحد مسببات الحساسية فإنه يطلق الهيستامين وهو مادة كيميائية طبيعية تدافع عن جسمك من مسببات الحساسية يمكن أن تسبب هذه المادة الكيميائية التهاب الأنف التحسسي وأعراضه بما في ذلك سيلان الأنف والعطس وحكة العين.

بالإضافة إلى حبوب اللقاح الشجرية ، تشمل مسببات الحساسية الشائعة الأخرى:

حبوب اللقاح العشب، عث الغبار، وبر الحيوانات، لعاب القطط

وخلال فترات معينة من السنة، يمكن أن يكون لقاح اللقاح مشكلة خاصة حبوب لقاح الأشجار والزهور أكثر شيوعًا في الربيع.

ما هي أنواع التهاب الأنف التحسسي

نوعان التهاب الأنف التحسسي هما موسميان ودائمان، تحدث الحساسية الموسمية عادة خلال فصل الربيع والخريف وعادة ما تكون استجابة لمسببات الحساسية الخارجية مثل حبوب اللقاح، يمكن أن تحدث الحساسية الدائمة على مدار السنة، أو في أي وقت خلال السنة استجابة للمواد الداخلية، مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة.

عوامل الخطر لالتهاب الأنف التحسسي

يمكن أن تؤثر الحساسية على أي شخص، ولكن من المرجح أن تصاب بالتهاب الأنف التحسسي إذا كان هناك تاريخ من الحساسية في عائلتك يمكن أن تزيد الإصابة بالربو أو الأكزيما أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي.

علاج التهاب الأنف التحسسي

يمكن علاج التهاب الأنف التحسسي بعدة طرق وتشمل هذه الأدوية ، بالإضافة إلى العلاجات المنزلية وربما الأدوية البديلة.

يمكنك تناول مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية والتي تعمل عن طريق منع جسمك من صنع الهستامين.

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يمكن استخدام مزيلات الاحتقان على مدى فترة قصيرة، لا تزيد عادةً عن ثلاثة أيام لتخفيف انسداد الأنف وضغط الجيوب الأنفية، يمكن أن يتسبب استخدامها لفترة أطول في حدوث تأثير مرتد ، مما يعني أنه بمجرد إيقاف الأعراض ستزداد سوءًا.

يمكن أن تساعد قطرات العين وبخاخات الأنف في تخفيف الحكة والأعراض الأخرى المرتبطة بالحساسية لفترة قصيرة.

قد يوصي الأطباء بالعلاج المناعي أو حقن الحساسية إذا كان لديك حساسية شديدة، يمكنك استخدام خطة العلاج هذه مع الأدوية للتحكم في الأعراض. تقلل هذه الحقن استجابتك المناعية لمسببات حساسية معينة بمرور الوقت.

يبدأ نظام حقن الحساسية بمرحلة تراكم.خلال هذه المرحلة ، ستذهب إلى أخصائي الحساسية الخاص

العلاج المناعي تحت اللسان (SLIT)

تتضمن SLIT وضع قرص يحتوي على مزيج من العديد من مسببات الحساسية تحت لسانك، يعمل بشكل مشابه للقطات الحساسية ولكن بدون حقن وهي حاليًا فعالة في علاج التهاب الأنف وحساسية الربو التي يسببها العشب وحبوب اللقاح ووبر القطة وعث الغبار والأعشاب الضارة.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة الحكة في الفم أو الأذن وتهيج الحلق في حالات نادرة ، يمكن أن تسبب هذه العلاجات الحساسية المفرطة.

العلاجات المنزلية

تعتمد العلاجات المنزلية على مسببات الحساسية لديك إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية أو حبوب اللقاح يمكنك تجربة استخدام مكيف هواء بدلاً من فتح النوافذ إن أمكن أضف مرشحًا مصممًا للحساسية.

الطب البديل والتكميلي

نظرًا للمخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة، يبحث المزيد من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية عن طرق لمعالجة أعراض حمى القش "بشكل طبيعي". ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن أي دواء يمكن أن يكون له آثار جانبية، حتى إذا اعتبر طبيعيًا.