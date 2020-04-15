شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نقص فيتامين ك فى الجسم أهمها تناول المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك نوعان رئيسيان من فيتامين ك، أولاً فيتامين K1 (phylloquinone) يأتي من النباتات ، وخاصة الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت، ثانياً فيتامين K2 (menaquinone) الذى ستم انتاجه بشكل طبيعي في الأمعاء ويعمل بشكل مشابه لـ K1.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في التجلط، المعروف باسم تجلط الدم، والتجلط هو عملية تساعد على منع النزيف المفرط داخل وخارج الجسم.

ويحتاج جسمك إلى فيتامين ك من أجل إنتاج البروتينات التي تعمل خلال عملية التجلط، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين K ، فليس لدى جسمك ما يكفي من هذه البروتينات، والنزيف علامة على نقص فيتامين K.

ويعتقد العلماء أيضًا أن فيتامين ك يساعد العظام على النمو والبقاء بصحة جيدة ، لكنهم يواصلون دراسة هذه العلاقة.

ونقص فيتامين K نادر في البالغين لأن العديد من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على كميات كافية من K1، ولأن الجسم يصنع K2 من تلقاء نفسه، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجسم جيد في إعادة تدوير إمداداته الحالية من فيتامين ك.

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ومع ذلك ، يمكن أن تتداخل بعض الحالات وبعض الأدوية مع امتصاص فيتامين ك وخلق ، مما يجعل من الممكن أن تصبح ناقصة.

نقص فيتامين ك أكثر شيوعًا عند الرضع.

أعراض نقص فيتامين ك

العرض الرئيسي لنقص فيتامين ك هو النزيف المفرط.

أسباب نقص فيتامين ك

على الرغم من أن نقص فيتامين K غير شائع عند البالغين ، إلا أن بعض الأشخاص معرضون لخطر متزايد إذا: