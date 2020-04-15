تعرف علي اهم الأمراض مرتبطة بالجهاز المناعى تؤثر على أعضاء الجسم

هناك العديد من الأمراض التى تسمى أمراض المناعة الذاتية وفيها يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ فبدلا من محاربة الجراثيم والفيروسات يهاجم أعضاء الجسم مما يسبب مشاكل صحية عديدة سواء فى المفاصل والاعضاء وحتى البشرة، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن أبرز أنواع أمراض المناعة الذاتية هى

1:التهاب الغدة الدرقية

وفيه يهاجم الجهاز المناعى خلايا الغدة الدرقية ويسبب التهابات واضطرابات شديدة وهو من أبرز أمراض المناعة الذاتية.

2:الذئبة الحمراء

وهو من أخطر أنواع مرض المناعة الذاتية ويسبب طفح جلدى والتهابات بالكلى واضطرابات نفسية.

3:التهاب المفاصل الروماتويدى

وفيها يهاجم الجهاز المناعى المفاصل ويسبب ألم وتورم والتهاب شديد بها.

4:مرض السكر

وفيه يهاجم جهاز المناعى الخلايا المنتجة للانسولين فى البنكرياس مما يؤدى لارتفاع فى نسبة السكر.

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5:الصدفية

وهى من امراض المناعة الذاتية التى تؤثر على الجلد.

6:مرض جريفز

وهو من الامراض التى تسبب فرط فى انتاج هرمونات الغدة الدرقية مما يؤثر على صحة الجسم.

لا يوجد سبب محدد للاصابة بأمراض المناعة الذاتية ولكن قد يكون يكون السبب هو العوامل الوراثية وسوء التغذية، وقد تسبب الامراض المناعية مشاكل عديدة على صحة الجسم ومنها"الاكتئاب، زيادة الوزن، التهابات جلدية، الشعور الدائم بالتعب والارهاق، عدم القدرة على التركيز"، لذلك ينصح مرضى المناعة الذاتية بالمتباعة الدورية مع الطبيب وتناول الادوية فى مواعيدها المضبوطة مع الاهتمام بالتغذية المناسبة لكل حالة.

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