دراسة تؤكد أن عدم اهتمام أمريكا بلقاح السل سبب فى ارتفاع حالات الوفاة بكورونا

أكد باحثون بجامعة ميتشيجان الأمريكية أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اعتمدت على اللقاحات الإلزامية منذ عقود خاصة لقاح السل BCG فربما لم نصل إلى معدلات الوفاة بأرقام ثلاثية لفيروس كورونا، حيث أوضحت الدراسة أن البلدان التي لديها سياسة حالية تفرض تطعيمات السل اجباريا لديها نمو أبطأ بشكل كبير في كل من حالات فيروس كورونا والوفيات مقارنة بالدول التي ليس لديها اهتمام بتلقيح السل

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية إذا كانت الولايات المتحدة قد خضعت للتطعيم الإلزامي ضد السل قبل عدة عقود ، فربما لم يصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي إلى أرقام ثلاثية بحلول أواخر مارس

ووفقًا لتقرير جديد لجامعة ميشيجان كانت الولايات المتحدة ستعاني ما يقدر بـ 94 حالة وفاة والتي كانت ستشكل 4 ٪ فقط من عدد الوفيات الفعلي البالغ 2467 في هذا البلد في 29 مارس.

التقرير الذي يحمل عنوان "تطعيم Bacillus Calmette-Guérin (BCG) يتنبأ بمنحنيات مسطحة لانتشار فيروس كورونا هو تحليل للتقارير اليومية لحالات كوفيد 19 والوفيات ذات الصلة في أكثر من 50 دولة

يقول الباحثون إن البلدان التي لديها سياسة حالية تفرض تطعيم BCG ، وهو لقاح السل ، لديها نمو أبطأ بشكل كبير في كل من الحالات والوفيات ، مقارنة بجميع البلدان الأخرى.

مقالة ما قبل الطباعة ، والتي هي قيد المراجعة حاليًا ، تبني على دليل مسبق على أن لقاح BCG الذي يتم تقديمه عادةً عند الولادة أو أثناء الطفولة يوفر تأثيرًا وقائيًا طويل الأمد ليس فقط ضد السل ولكن أيضًا ضد العديد من الأمراض المعدية الأخرى.

قد تكون مادة بي سي جي فعالة في ابطأ انتشار الفيروس بما يسمى "مناعة القطيع" والتي تمنع الفيروس من الانتشار بسهولة بين السكان حسبما قالت مارثا بيرج ، المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدراسات العليا في علم النفس من جامعة U-M.

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قامت بيرج وزملاؤها بتحليل التقارير اليومية للحالات والوفيات المؤكدة خلال فترة 30 يومًا ، ووضع نماذج للاختلافات بين منحنيات النمو في البلدان التي فرضت سياسات BCG على الأقل حتى وقت قريب جدًا مثل البرازيل وأيرلندا وفرنسا والهند والدول التي لم تفعل ذلك مثل الولايات المتحدة وإيطاليا ولبنان.

وبينما يساهم التقرير الجديد في الأبحاث التي تتضمن لقاحات السل نظرًا لأنه يتم إعطاء BCG في وقت مبكر من الحياة ، فمن غير الواضح ما إذا كان التطعيم قد يكون فعالًا عند إعطائه للبالغين أو إلى متى قد يوفر مناعة ضد فيروس كورونا.

وقالت بيرج: "علاوة على ذلك من غير المؤكد ما إذا كان لقاح BCG أي آثار سلبية عندما يعطى لأولئك المصابين بالفعل بفيروس كورونا وهناك حاجة ملحة لتجارب سريرية عشوائية

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