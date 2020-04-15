دراسة تؤكد أن فيروس كورونا يمكنه التكاثر حتى بعد تعرضه لدرجات حرارة 60 مئوية

كشفت تجربة علمية جديدة على فيروس كورونا أجراها علماء فرنسيون فى جامعة إيكس مرسيليا فى جنوب فرنسا أن يمكن للفيروس التاجى أن يتحمل التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة حيث قام العلماء بتقريب درجة الحرارة إلى درجة الغليان تقريبًا لقتل ألفيروس ووجدوا أن بعض السلالات مازالت قادرة على التكاثر تحت درجة حرارة 60.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة south china post الصينية، قام البروفيسور ريمى شاريل وزملاؤه فى بجامعة إيكس مرسيليا فى جنوب فرنسا بتسخين ألفيروس الذى يسبب الاصابه بفيروس كورونا إلى 60 درجة مئوية (140 فهرنهايت) لمدة ساعة ووجد أن بعض السلالات لا تزال قادرة على التكاثر

كان على العلماء تقريب درجة الحرارة إلى درجة الغليان تقريبًا لقتل ألفيروس بالكامل وفقًا لورقتهم البحثية التى تم نشرها على bioRxiv.org العلمية، والنتائج لها آثار على سلامة تقنيى المختبرات الذين يعملون مع الفيروس، وأكد الباحثين فى دراستهم إن عملية التسخين أدت إلى انخفاض واضح فى العدوى ولكن بقيت سلالات حية كافية قادرة على بدء جولة أخرى من العدوى.

كان هناك طلب متزايد بسرعة فى جميع أنحاء العالم لإجراء اختبارات على ألفيروس التاجى الجديد، ولكن كان لا بد من تنفيذ بعض الأعمال فى مختبرات أقل حماية تعرض ألفنيون فى هذه المختبرات مباشرة للعينات مما يتطلب "تعطيلها" قبل المزيد من المعالجة.

تم تعديل بروتوكول 60 درجة مئوية ، لمدة ساعة فى العديد من مختبرات الاختبار لقمع مجموعة واسعة من ألفيروسات القاتلة ، بما فى ذلك الإيبولا

بالنسبة للفيروس التاجى الجديد ، قد تكون درجة الحرارة هذه كافية للعينات ذات الأحمال الفيروسية المنخفضة لأنها يمكن أن تقتل نسبة كبيرة من السلالات، ويقول الباحثون إن ذلك قد يكون خطرًا على العينات التى تحتوى على كميات عالية جدًا من ألفيروس.

وجد ألفريق ألفرنسى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يساعد فى حل المشكلة على سبيل المثال ، تسخين العينات إلى 92 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة يمكن أن يجعل ألفيروس غير نشط تمامًا.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدى درجات الحرارة المرتفعة هذه أيضًا إلى تفتيت الحمض النووى الريبى للفيروس بشدة وتقليل حساسية الاختبار، لذا اقترح الباحثون استخدام المواد الكيميائية بدلاً من الحرارة لقتل ألفيروس وتحقيق التوازن بين سلامة العاملين فى المختبرات وكفاءة الكشف.

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وكتب المؤلفون: "يجب أن تساعد النتائج المقدمة فى هذه الدراسة على اختيار البروتوكول الأنسب للتعطيل من أجل منع تعرض العاملين فى المختبر المسئولين عن الكشف المباشر وغير المباشر لعدوى كورونا.

قال عالم الأحياء الدقيقة الذى يدرس ألفيروس التاجى فى الأكاديمية الصينية للعلوم فى بكين إن مرافق الاختبار الصينية تدرك المخاطر التى يتعرض لها عمال المختبر وتتخذ احتياطات إضافية، ويجب على جميع الموظفين ارتداء بدلة خطرة كاملة عند التعامل مع عينات ألفيروس حتى بعد تعطيل نشاطه

وكان هناك أمل فى أن يتراجع الوباء فى نصف الكرة الشمإلى مع ارتفاع درجات الحرارة مع تغير ألفصول اقترحت بعض الدراسات أن البلدان الاستوائية أبلغت عن عدد أقل من الحالات المؤكدة.

وكشفت بعض الأبحاث الحديثة عن إشارة مزعجة مفادها أن فيروس كورونا يمكن أن يستمر فى الآنتشار خلال فصل الصيف.

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