تعرف علي أهم 5 نصائح للتواصل بين الأزواج فى العزل المنزلى

العديد منا قضى عدة أسابيع من توجيهات البقاء في المنزل من الحكومات ومسئولي الصحة، وبالنسبة للكثيرين يقضون البطالة المفاجئة والعمل من المنزل ورعاية الأطفال فى ظل قلق لا يتوقف أبدًا، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى 'HealthDayNews".

ومن غير المستغرب أن هناك تقارير عن ارتفاع معدلات الطلاق في الصين منذ اندلاع COVID-19 أو فيروس كورونا المستجد، حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار والتوتر إلى تفاقم انعدام الأمن وزيادة الصراع بين الأزواج.

وفى هذا السياق، قدم الدكتور "سو جونسون" الباحث والمعالج العائلي فى الصين ، خمس نصائح عملية وقائمة على الأدلة للأزواج عندما يكونون فى وقت الحظر بالمنزل:

1. خذ مساحة

يمكن أن تزيد مشاركة مكان ما مع شريكك لفترات طويلة من الضغط والتوتر.

ويوضح البحث أن الاختيار النشط لقضاء الوقت بمفردك يمكن أن يساهم في الاسترخاء وتقليل التوتر ففكر في أخذ كتل منتظمة من الوقت بمفردك كل يوم ، سواء كان المشي حول الحي ، وإغلاق باب الغرفة حيث لن تشعر بالانزعاج.

2. حيثما أمكن ، استخدم عبارات "أنا"

عندما تحتاج إلى إخبار شريكك بما تشعر به، حاول التحدث من وجهة نظرك بدلًا من اتهامها بفعل شيء خاطئ، فعلى سبيل المثال ، "أشعر بهزيمة حقيقية عندما أستمر في العثور على أطباق متسخة في الحوض، فهل هناك أي طريقة يمكنك بها مساعدتي في الحفاظ على نظافة المطبخ؟"

فيمكن أن تساعد عبارات "أنا" شريكك على سماع وجهة نظرك بدلاً من تفسيرها على أنها هجوم وأن يصبح دفاعيًا.

3. وقفة

اضغط وأوقف مؤقتًا النزاعات التي لن تنتهى وحدد وقتًا لإعادة المحاولة لاحقًا.

يمكن لأدمغتنا أن تواجه الصراع كتهديد ، ويمكن تنشيط العواطف والدفاعات.

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.4 ما هو دورك؟

إذا وجدت نفسك مستمرًا في الوقوع في صراع مع شريكك ، اسأل نفسك ، ما هو الجزء الذي ألعبه في هذا الصراع؟ هل أزعج أو أتابع شريكي عندما أشعر بالقلق؟ أو تجنب شريكي عندما أشعر بالضغط؟

وجد المعالج والباحث المركّز عاطفيًا سو جونسون ، أن الأزواج غالبًا ما يكونون عالقين في دورات تفاعل إشكالية، ويمكن أن يساعدك النظر في الدور الذي تقوم به في دورة الصراع في تجربة مواقف جديدة.

على سبيل المثال ، ماذا يحدث عندما ترد على قلق شريكك بالتعاطف بدلاً من الشعور بالانزعاج والابتعاد؟ ماذا يحدث عندما تشارك مخاوفك مع شريكك ، بدلاً من الغضب عليهم لعدم إخراج القمامة ، أو عدم تقديم المساعدة الكافية لرعاية الأطفال؟

الأزواج القادرين على تبني مواقف جديدة في علاقتهم وتجربة طرق جديدة للاستجابة هم أكثر قدرة على مقاطعة المشاكل.

5. الاعتراف بنقاط القوة

حاول التعرف على نقاط القوة لبعضكم البعض، فما هي المهارات الخاصة التي يجب أن يمر بها شريكك في الأوقات الصعبة؟ إذا كان شريكك هو الشخص الذي يضع جداول المدرسة في المنزل للأطفال، أو يتحدى متجر البقالة أثناء عملك ، فأخبره بأنه موضع تقدير ويكمل قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة.

لاحظ نقاط القوة لديهم التي تعجبك، فكما أظهر البحث الأخير توقع المزيد من التقدير لنقاط القوة لدى الشريك زيادة الرضا عن العلاقة والألفة، وإن الاعتراف بالسمات الإيجابية لشريكك يخلق المزيد من المشاعر الجيدة بينكما.

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