تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابتشينو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : 4 اكواب (ساخن)

- ماء ساخن : نصف كوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق كبيرة

- بودرة الكاكاو : ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي الحليب والسكر في قدر على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان.

اخلطي القهوة بالماء الساخن وحركي حتى تذوب.

صبي كمية من القهوة في أكواب.

صبي فوق القهوة الحليب والسكر من فوق بحيث ترفعي يدك حتى تتكون رغوة على وجه الكوب.

رشي الكاكاو البودرة وقدمي الكابيتشينو ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

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