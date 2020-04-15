تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الفراولة بالمانجو

المقادير - الفراولة : كوب (مقطعة شرائح)

- مانغو : كوب (مقشر ومفروم مكعبات)

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- مكعبات الثلج : 6 مكعبات

- العسل : ملعقة كبيرة الطريقة: ضعي الفراولة والمانجو واللبن في الخلاط الكهربائي، واضربي المزيج لمدة 30 ثانية.

أضيفي العسل والثلج واضربي المزيج مرة أخرى لمدة 30 ثانية حتى يصبح الخليط ناعماً.

ضعي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالزبادي

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