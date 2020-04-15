تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد بالجلي

القاهرة - لايف ستايل المقادير - النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- حليب : 4 اكواب

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- ملون الطعام الأصفر : ملعقة صغيرة (اختياري)

- الفانيليا : 5 غرام (اختياري)

- الجيلي : كيس (بأي نكهة مفضلة)

- ماء ساخن : 2 كوب

- بسكويت : باكيت

- الفواكة : حسب الرغبة (موز . فراولة . توت . كرز . كيوي أو غيرها) الطريقة: 1. نخلط النشأ مع السكر والحليب البارد في إناء عميق ثم يوضع على النار (ويمكن إضافة الملون والفانيلا ليصبح مثل الكاسترد بالضبط). 2. نستمر بالتحريك الى أن يتماسك ويغلي ويصبح قوامه (سميكا) ثم نطفئ النار. 3. نصب الخليط في قالب مناسب وتوضع فيه قطع البسكويت ثم فوقه الفواكة ثم ندخله الثلاجة. Advertisements 4. نحضر الجيلي: نخلط المسحوق مع الماء المغلي ونصبه فوق الكاسترد أي فوق الفواكة. 5. يوضع القالب في الثلاجة الى أن يبرد بالكامل ويجمد الجيلي. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوي بسكويت خفيف و بدون تكاليف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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