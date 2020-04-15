تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ترايفل بالفواكة

المقادير

- كيك فانيلا : قالب (محضر وجاهز)

- كاسترد : كوب (محضر وجاهز)

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة وجاهزة)

- البلوبري : كوب (طازج)

- الفراولة : كوب (طازجة ومفرومة)

- عصير الأناناس : كوب

الطريقة:

قطعي الكيك لمكعبات وضعي نصف الكمية في طبق عميق زجاجي.

وزعي نصف كوب من عصير الأناناس فوق الكيك ثم وزعي نصف كمية الكاسترد.

وزعي نصف كمية البلوبيري والفراولة.

ضعي فوق المزيج نصف كمية الكيك المتبقية ووزعي باقي عصير الأناناس ثم وزعي باقي كمية البلوبيري والفراولة وباقي كمية الكاسترد.

زيني الوجه بالكريمة المخفوقة.

ضعي الطبق في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم وعند التقديم وزعي كمية من الفواكة على الوجه للتزيين وقدميها باردة.

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