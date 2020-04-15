تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كعكة سان سبستيان

المقادير

- جبن كريمي : 1 كيلو

- كريمة الخفق : نصف كيلو

- سكر : 2 كوب (أبيض)

- دقيق : ملعقة كبيرة

- الفراولة : حسب الرغبة (أو توت / للتزيين)

- البيض : 5 حبات

الطريقة:

ادهني قاعدة متحركة بالزبدة، وسخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

في وعاء الخفق الكهربائي، اخفقي الجبن الكريمي لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف حجمها، ثم أضيفي كريمة الخفق، واستمري في الخفق لمدة 3 دقائق.

أضيفي البيض تدريجياً، مع الخفق بعد كل إضافة، ثم أضيفي الدقيق واستمري في الدقيق.

اسكبي مزيج الكيكة في قالب التشيز كيك المحضر.

أدخلي القالب الفرن المسخن، لمدة 50 دقيقة.

اتركي كيكة سان سباستيان تبرد تماماً، وزينيها بالفراولة أو التوت حسب الرغبة.

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