تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل والدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير - للبشاميل : الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

مرق دجاج : مكعب

طحين : 5 ملاعق كبيرة

حليب : 3 اكواب

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور) - معكرونة : عبوة (بينه)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه مقطع مكعبات صغيرة)

- البازلاء : نصف كوب (مجمدة)

- الكزبرة : كوب (طازجة ومفرومة)

- طماطم : علبة (مفرومة)

- الماء : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً.

سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والفلفل الأخضر والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى المكونات.

أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج.

أضيفي البازيلا والكزبرة المفرومة والطماطم المفرومة والملح والماء والفلفل الأسود واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك المقادير معاً.

لتحضير البشاميل: ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة.

أضيفي مكعب مرق الدجاج وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الطحين وقلبي حتى يذوب ويتحمص مع الزبدة.

أضيفي الحليب مع استمرار التحريك حتى يصبح المزيج كريمياً وكثيفاً.

اخلطي المكرونة المسلوقة مع نصف كمية البشاميل.

ضعي نصف كمية المكرونة والبشاميل في طبق الفرن.

وزعي نصف كمية خليط الدجاج ونصف كمية جبن الموزاريلا المبشور فوقها.

أضيفي باقي كمية المكرونة فوق طبقة الدجاج والموزاريلا ثم وزعي باقي كمية خليط الدجاج فوقها.

وزعي باقي كمية جبن الموزاريلا على الوجه.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة ثم ازيليه من الفرن واتركيه ليبرد مدة 5 دقائق وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل مع جبن الموزاريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج مكسيكية

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