تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبدة مقلية بالخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير - البازيلاء : 500 غراماً

- كبدة الدجاج : 250 غراماً (مقطعة إلى مكعبات صغيرة)

- الفطر : كوب (طازج ومفروم شرائح)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الماء : نصف كوب

- البصل : 1 حبة (مقطع إلى مكعبات)

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مفرومة) الطريقة: سخّني القليل من الزيت في قدر على النار.

ضعي البصل، الكبدة والفطر وحرّكي المكونات حتى يتغير لونها.

أضيفي البازيلاء والطماطم والماء ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

قلّبي المكونات جيداً ثم اخفضي الحرارة واتركي المكونات على النار لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.

أبعدي القدر عن النار، اسكبي البازيلاء في أطباق وقدميها مباشرة على سفرتك. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير أفخاذ دجاج بالليمون وإكليل الجبل طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء

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