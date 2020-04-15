شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار خل التفاح منها تآكل الأسنان وحروق المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خل التفاح من الأطعمة ذات الفوائد الصحية، فهو يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وكذلك إنقاص الوزن وغيرها من الفوائد، لكن الإفراط في تناول خل التفاح له أضرار على صحتك، وفي هذا التقرير نتعرف على اضرار خل التفاح، وفقاً لموقع " everydayhealth".



اضرار خل التفاح

اضرار خل التفاح

اضرار خل التفاح تأتي عند الإفراط في تناوله وإليكم أبرز أضرار خل التفاح.

- يزيد من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم عند استخدامه مع الأنسولين

ربما سمعت أن خل التفاح هاماً لصحة مرضى السكري من النوع الثاني نظرًا لأنه قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، لذا يفضل لمرضى السكر النوع الأول والثاني تناول خل التفاح بحذر.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن تناول الخل يوميًا يقلل من معدل إفراغ المعدة بين مرضى السكري المعتمدين على الأنسولين الذين يعانون من خزل المعدة السكري.

قد يؤدي تأخر إفراغ المعدة إلى صعوبة التحكم في سكر الدم ، لذلك قد يؤدي إلى المزيد من نوبات انخفاض السكر في الدم.

-مشاكل في المعدة

أشارت دراسة نُشرت في مايو 2014 في المجلة الدولية للسمنة أن التأثير المزعوم لتنظيم الشهية لخل التفاح يأتي من حقيقة أن خل التفاح يبطئ عملية إفراغ المعدة هذا أمر رائع إذا كنت تحاول الشعور بالامتلاء واستهلاك سعرات حرارية أقل خلال اليوم، ولكن ليس رائعًا إذا كنت تعاني من خزل المعدة، وهو مرض يحدث عندما لا تستطيع المعدة تفريغ نفسها بطريقة طبيعية.

-حروق المريء

خل التفاح حمضي جدًا، وقد يؤدي إلى تهيج الحلق ويمكن أن يؤدي إلى حرق في المريء، والألم وصعوبة في البلع.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

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يقول كاتز إن تناول خل التفاح قد يتداخل مع بعض الأدوية. على وجه التحديد ، قد يؤثر على أولئك الذين يتناولون مدرات البول والملينات والأنسولين. من الجيد التحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول خل التفاح للتأكد من أنك في مكان صافٍ. (8،9)

-انخفاض مستويات البوتاسيوم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من خل التفاح إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم، مما قد يؤدي إلى الضعف والتعب أو الإمساك أو تقلصات العضلات أو عدم انتظام ضربات القلب، وهذا يسبب القلق بشكل خاص للأشخاص الذين يتناولون أدوية تقلل من البوتاسيوم، مثل مدرات البول التي تعالج ارتفاع ضغط الدم.

-تآكل الأسنان

الخل حمضي للغاية ويمكن أن يضر بشدة مينا الأسنان، وبسبب هذا فإن العديد من الخبراء قلقون من خل التفاح، وحتى أولئك الذين يؤيدونه يقترحون تخفيفه أولاً.

أشارت دراسة نشرت في عام 2014 في مجلة Clinical Laboratory أن الأنظمة الغذائية الحمضية يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسنان.

-حرق كيميائي على الجلد

يستخدم خل التفاح في بعض الأحيان موضعياً على الجلد، حيث يستخدمه بعض الناس كعلاج منزلي ويفضلونه لإزالة المشاكل الجلدية مثل حب الشباب وعلامات الشيخوخة لكنه قد يسبب تهيج البشرة وقد يسبب الحروق بالجلد.



اضرار خل التفاح