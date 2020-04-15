شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الزعتر على صحتك وجهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزعتر من الاعشاب الطبيعية المشهورة والتى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، حيث انه يحتوى على فيتامين سى وأ والالياف الغذائية والحديد والماغنسيوم وغيرها من المعادن والخصائص الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فأن هناك فوائدعديدة لتناول الزعتر ومنها

فوائد تناول الزعتر على الصحة

1:يحتوى الزعتر على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على خفض مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وووقايتها من تصلب الشرايين.

2:يحتوى الزعتر على بعض الخصائص التى تعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم والحفاظ على صحة الجسم.

3:تناول الزعتر يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج السعال والعطس ويحد من اعراض نزلات البرد والانفلونزا.

4:يحتوى الزعتر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الرئتين والشعب الهوائية، لذلك ينصح مرضى الربو بتناول الزعتر.

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5:يحتوى الزعتر على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والعدوى.

6:يحتوى الزعتر على كمية عالية من الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية والاورام.

7:يعتبر الزعتر مضاد قوى للبكتيريا والفطريات ويعمل على طرد الجراثيم والسموم من الجسم، لذلك ينصح بوضعه دائما فى الوجبات الغذائية.

8:يحتوى الزعتر على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز الصحة النفسية وتعديل المزاج والحد من التوتر والاكتئاب.