شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة هولندية لحساب انتشار كورونا بدراسة مياه الصرف الصحى.. اعرف النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من العلماء فى هولندا أنهم قادرون على حساب انتشار الفيروس من خلال دراسة مياه الصرف الصحي، وقام علماء الأوبئة فى مدينة امرسفورت الهولندية بتحليل النفايات البشرية لتحديد عدد المصابين بفيروس كورونا، ووفقا لما لاحظوه حسب تقرير جريدة " الديلى ميل"، فقد تبدأ المؤشرات فى الظهور فى الإفرازات حتى 3 أيام قبل أن تظهر على المرضى أعراض.



علماء هولندا يفصحون مياه الصرف لاكتشاف كورونا

إذا أثبتت التجربة الهولندية نجاحها وفقا للتقرير، فإن العلماء الألمان يخططون لاختبار 17 مليون عينة، ويمكن أن تكون النتائج الأولى متاحة فى أقل من 3 أسابيع، وقد يساعد هذا فى رفع عمليات الإغلاق عاجلاً وليس آجلاً.

ولكن يخشى العلماء من أن الطريقة الوحيدة لجمع البيانات تكون عن طريق دفع عدد كاف من المتطوعين، لجمع الأدلة كخيار مهنى من خلال مياه الصرف الصحى التى قد تحتوى على العدوى المميتة، ووفقا للعلماء سيكون إرسال سباحين تحت الماء مهمة انتحارية.

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وتقود بريطانيا العالم الآن فى عمليات الغطس إلى المستنقعات، لذلك يتفاءل العلماء بهولندا من أن المتسابقين سيكونون سعداء لتقديم أسمائهم للانضمام إلى المعركة ضد Covid-19.

وكان معهد الصحة العامة الهولندى قد أعلن الشهر الماضى اكتشاف كورونا فى مياه الصرف الصحى فى بعض أنحاء هولندا، على الرغم من اعلانه سابقاً أن أن انتشار الفيروس بدأ يتباطأ فى البلاد، فقد أشار المعهد إلى أن اختبارات الحمض النووي، أكدت وجود الفيروس فى مياه الصرف الصحى فى مدينة تيلبورج جنوب البلاد وبلدة مجاورة تقع فى المنطقة الهولندية الأكثر تضررا وكذلك فى العاصمة أمستردام.

وقد تشمل أعراض المرض التى يسببها الفيروس ، الإسهال لدى بعض المرضى ويمكن الكشف عن الفيروس فى النفايات البشرية لبعض المرضى المصابين، ويرتدى عمال الصرف الصحى الهولنديون بالفعل ملابس واقية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وفى بداية الأزمة بالصين أكد عدد من الأطباء أيضا أن فيروس كورونا الجديد والذى أطلق عليه اسم "كوفيد-19"، قد ينتشر عبر أنابيب الصرف الصحي.